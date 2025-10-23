En vivo
Economía

Junta de Ecopetrol tendrá un trabajador: podrá decidir futuro del Permian sin reemplazar a De Greiff

Junta de Ecopetrol tendrá un trabajador: podrá decidir futuro del Permian sin reemplazar a De Greiff

El Gobierno pretende reformar los estatutos de Ecopetrol en un momento de máxima presión para que la petrolera venda las operaciones de fracking en Estados Unidos.

Permian Ecopetrol
Permian, Ecopetrol.
Foto: ecopetrol-usa.com
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

El Gobierno nacional busca modificar los estatutos de Ecopetrol para permitir que un trabajador de la compañía ocupe uno de los nueve puestos de la junta directiva y para que dicha junta pueda tomar decisiones aun sin reemplazar a Mónica de Greiff, según los documentos en manos de los accionistas para la asamblea extraordinaria que se realizará el 11 de noviembre.

Los cambios se dan en un momento de máxima presión del Gobierno Petro sobre las directivas de la compañía, con el objetivo de que vendan las operaciones de fracking en la cuenca del Permian, en Estados Unidos.

Esa presión llevó a la renuncia de Mónica de Greiff, pero con su salida Ecopetrol perdió el número mínimo de mujeres en la junta; desde ese momento, el directorio no puede tomar decisiones. La asamblea extraordinaria, convocada para el 11 de noviembre, no elegirá a su reemplazo, pero sí garantizará que la junta pueda operar y decidir sin ella.

Se establece que la junta podrá seguir deliberando y decidiendo válidamente mientras “preserve un número de integrantes suficiente para configurar el quórum mínimo”, que hoy es de cinco personas, “sin perjuicio de que la Asamblea General de Accionistas pueda ser convocada para suplir las vacancias o recomponer el órgano”.

Según los documentos, el puesto de los trabajadores en la junta se elegirá mediante una votación entre los empleados de la compañía. El candidato o candidata deberá tener un contrato indefinido con Ecopetrol y continuar trabajando al mismo tiempo que ejerce su papel en la junta directiva. Esta persona no podrá ocupar cargos en la Junta Directiva, comités o comisiones de organizaciones sindicales, ni podrá ser alguien que reporte directamente al presidente de Ecopetrol o a las áreas de cumplimiento.

La junta directiva reglamentará la elección del representante de los trabajadores. Si nadie se presenta, el Gobierno nombrará a quien desee en ese renglón.

El Gobierno tiene la mayoría absoluta de las acciones de Ecopetrol, por lo que es claro que la propuesta será aprobada en la asamblea, pese a la oposición.

