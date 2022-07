“La crisis económica es un tema mundial”: educador financiero sobre la subida del dólar

Actualmente el precio de dólar ha tenido un incremento en el mercado debido a la perspectiva de una menor producción en una potencia como Estados Unidos. Además, la falta de materias primas como el petróleo, hace que su valor aumente aún más.

En Colombia, se dio la noticia que el dólar alcanzaba cifras récord , superando los 4.600 pesos e igualando por primera vez su valor con el euro.

El educador financiero Jaime Jaramillo, en dialogo con En Blu Jeans, habló sobre economía simple para poder entender la crisis mundial que sufren varios países en el mercado.

“Por la pandemia generada por el COVID-19 se frena completamente la economía, todos estábamos encerrados, nadie salía, nadie compraba en ropa, todos estábamos encerrados. Los gobiernos en el mundo empiezan a inyectar dinero en la economía a través de políticas monetarias como a bajar las tasas de interés prácticamente a cero. La gente toma el crédito y usa el dinero del crédito para consumir y para gastar, entonces los gobiernos se empiezan a endeudar”, explicó.

Según el educador financiero, los bolsillos de las personas se ven golpeados por la inflación actual, que viene mezclada con la crisis del COVID-19 y las deudas de los mercados mundiales.

“Los bolsillos están golpeados por la inflación. La gente va a tener menos dinero en su bolsillo porque no tiene acceso al crédito. La economía se desacelera un poco ahí es donde empieza a ver el problema de la famosa recepción. Las economías como Colombia o países en Latinoamérica son más riesgosas, por eso la gente empieza a comprar dólares para llevárselos a Estados Unidos, que es una economía más fuertes y menos riesgosas, ahí es donde empieza a generar la subida generalizada en todos los países del mundo”, dijo.

Asimismo, Jaramillo explicó que, la economía no se puede medir de forma exacta y que la incertidumbre mundial se da más por los inversionistas y las emociones en el mercado de valores.

“La economía no es exacta porque se mueven desde las emociones y no hay nada más difícil que predecir la emoción y el miedo. Por ejemplo, veámoslo en el caso de Colombia, en este momento hay un movimiento con razón o sin razón, Las emociones no son ni buenas, ni malas, simplemente hay una emoción en el mercado y en Colombia da incertidumbre por el cambio de Gobierno. No hay una fórmula matemática para esas emociones, entonces uno ve que de pronto el dólar sube después de las elecciones, por el miedo al cambio de Gobierno o por la incertidumbre de lo que va a pasar con la reforma tributaria”, finalizó.