Economía  / La empresa colombiana reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en el país

La empresa colombiana reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en el país

Referencia persona feliz viendo un computador.
Referencia persona feliz viendo un computador.
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

La marca colombiana Lili Pink & Yoi fue reconocida con la certificación internacional Great Place to Work, un sello que evalúa la confianza, el liderazgo y el bienestar dentro de las organizaciones. Con este reconocimiento, la empresa se consolida como una de las compañías nacionales con mejores ambientes laborales y queda habilitada para participar en el ranking de las 15 mejores empresas para trabajar en el país.

La certificación se basa en encuestas aplicadas a los colaboradores y en el análisis de políticas internas que promueven la inclusión, la equidad y el desarrollo profesional. En el caso de Lili Pink & Yoi, los resultados destacaron la implementación de programas de salud mental, bienestar, formación continua y procesos de selección diversos que buscan garantizar igualdad de oportunidades.

LiliPink.jpg
LiliPink
Foto: Unicentro Medellín

De acuerdo con Roxana Mendoza Arias, gerente de Gestión Humana y líder del proceso, el reconocimiento “refleja el compromiso por construir una cultura organizacional centrada en las personas y en la mejora continua de las condiciones laborales”.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 3.000 colaboradores y 540 tiendas en el país, lo que la convierte en un referente del sector retail no solo por su crecimiento comercial, sino por la promoción de espacios de trabajo dignos y sostenibles.

Desde Great Place to Work explican que el objetivo de este tipo de certificaciones es fortalecer la confianza entre trabajadores y líderes, fomentar entornos más humanos y aportar al desarrollo social de las empresas en Colombia.

Con este logro, Lili Pink & Yoi se suma a la lista de organizaciones nacionales que priorizan el bienestar de sus empleados como parte esencial de su estrategia empresarial, marcando una tendencia hacia modelos laborales más inclusivos y responsables.

