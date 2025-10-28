La empresa colombiana reconocida como uno de los mejores lugares para trabajar en el país

La marca colombiana Lili Pink & Yoi fue reconocida con la certificación internacional Great Place to Work, un sello que evalúa la confianza, el liderazgo y el bienestar dentro de las organizaciones. Con este reconocimiento, la empresa se consolida como una de las compañías nacionales con mejores ambientes laborales y queda habilitada para participar en el ranking de las 15 mejores empresas para trabajar en el país.

La certificación se basa en encuestas aplicadas a los colaboradores y en el análisis de políticas internas que promueven la inclusión, la equidad y el desarrollo profesional. En el caso de Lili Pink & Yoi, los resultados destacaron la implementación de programas de salud mental, bienestar, formación continua y procesos de selección diversos que buscan garantizar igualdad de oportunidades.

LiliPink Foto: Unicentro Medellín

De acuerdo con Roxana Mendoza Arias, gerente de Gestión Humana y líder del proceso, el reconocimiento “refleja el compromiso por construir una cultura organizacional centrada en las personas y en la mejora continua de las condiciones laborales”.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 3.000 colaboradores y 540 tiendas en el país, lo que la convierte en un referente del sector retail no solo por su crecimiento comercial, sino por la promoción de espacios de trabajo dignos y sostenibles.



Desde Great Place to Work explican que el objetivo de este tipo de certificaciones es fortalecer la confianza entre trabajadores y líderes, fomentar entornos más humanos y aportar al desarrollo social de las empresas en Colombia.

Con este logro, Lili Pink & Yoi se suma a la lista de organizaciones nacionales que priorizan el bienestar de sus empleados como parte esencial de su estrategia empresarial, marcando una tendencia hacia modelos laborales más inclusivos y responsables.