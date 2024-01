"La reforma tributaria que estamos hablando es para corregir un defecto del 2022": minhacienda

El presidente Gustavo Petro, propuso a los empresarios analizar una nueva reforma tributaria para reducir la tasa de impuestos a las empresas que hoy está en el 35 %

“La reforma que estamos hablando no es para aumentar ingresos. La reforma que estamos hablando es para corregir un defecto del 2022. En el 2022 quedó ajustado las tarifas, los beneficios y las exenciones para el régimen de presiones naturales. Eso no lo vamos a tocar. Pero no quedó la segunda parte, que era garantizar una senda de descenso de la tasa nominal en el Impuesto a Renta Corporativo. Hoy lo que queremos es llevar esa segunda parte para que sea aprobada”, dijo Bonilla a la prensa.

Bonilla dice que por ahora está avanzando la socialización de su idea de reforma, pero no hay una fecha definida para su presentación al Congreso.

El ministro negó que la reforma busque tapar el hueco fiscal que dejan los precios del diésel. Este año el déficit que tendría que asumir el Gobierno si no hay incrementos de precios, sería entre 15 y 16 billones de pesos.

“Ese pendiente significa que seguimos reunidos con los gremios del transporte, porque queremos tener algo concertado y no impactar la inflación ni los diferentes componentes del transporte ”, explicó.

