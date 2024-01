El Gobierno de la vida no captura a homicidas de líderes sociales: fiscal Barbosa desde Medellín

Después de reunirse con las autoridades policiales y militares de Medellín, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, manifestó su inquietud y preocupación ante la cantidad de órdenes de captura sin ejecutar, no solo en Medellín y el Valle de Aburrá, sino también en el país.

Según Barbosa, hay 3.446 órdenes de captura en Colombia sin ejecutar, muchas de ellas relacionadas con homicidios contra líderes sociales, algo que, según catalogó, debería ser prioridad del Gobierno de Gustavo Petro, pero que no lo ha sido.

"547 de las órdenes son de domicilios contra reincorporados, defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados, es decir, el Gobierno de la vida termina siendo el gobierno que no captura los bandidos que asesinan a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos", dijo el fiscal.

Solo en la ciudad de Medellín hay 174 órdenes de captura por homicidio sin que se hayan ejecutado, entre otras, porque advirtió sobre una rebaja en la Policía Judicial de Medellín, que pasó de 40 a 28 agentes.

Publicidad

Ante esto, anunció un fortalecimiento de la Fiscalía para combatir el homicidio, microtráfico, extorsión y hurto, los delitos que más se cometen en Medellín y advirtió que a Antioquia y a su capital el Gobierno Nacional no puede seguir mirándolos con desdén, como lo hace en este momento.

"Yo sé que probablemente en Bogotá no quieren mucho a los antioqueños, no la gente de Bogotá, el Gobierno actual, que ha mirado con desdén Antioquia y a Medellín, pero no hay derecho a quitarle la Policía Judicial a la ciudad de Medellín", puntualizó Barbosa.

Finalmente el fiscal explicó que habrá itinerancia de su institución en las comunas Robledo, Candelaria y Aranjuez para fortalecer la lucha contra los delitos en Medellín, esto sin descuidar las demás comunas y a todo el Valle de Aburrá, en un compromiso de su parte para luchar contra las bandas criminales que operan en la región.

Publicidad

Le puede interesar: