La transformación de la caña de azúcar impulsa el desarrollo industrial en el Valle del Cauca

La transformación de la caña de azúcar impulsa el desarrollo industrial en el Valle del Cauca

Sucroal transforma la caña en insumos como ácido cítrico, vinagres, alcoholes y sales utilizados en alimentos, medicamentos, cosméticos, pinturas y productos de limpieza.

Foto: Blu Radio / ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

En el Valle del Cauca, la caña de azúcar dejó de ser solo materia prima para endulzar. Hoy, gracias a procesos de biotecnología e innovación industrial, se ha convertido en la base de productos que llegan a diferentes sectores de la economía nacional e internacional.

Sucroal, empresa colombiana con más de 50 años de trayectoria, transforma la caña en insumos como ácido cítrico, vinagres, alcoholes y sales utilizados en alimentos, medicamentos, cosméticos, pinturas y productos de limpieza. Actualmente, es la única productora en el país de ácido cítrico no genéticamente modificado, lo que le ha permitido exportar a más de 30 países y fortalecer la presencia de Colombia en el mercado global.

El impacto también se refleja en la economía regional. Cerca del 40 % de los proveedores de la compañía están ubicados en el Valle del Cauca, lo que representa una inversión anual superior a $350.000 millones y la generación de cientos de empleos directos e indirectos.

Sucroal ha implementado el uso de inteligencia artificial para optimizar sus procesos internos, reducir tiempos operativos y aumentar la productividad sin afectar el empleo. Además, ha invertido en proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones, logrando disminuir en un 10 % el consumo total de agua y reduciendo su huella de carbono mediante tecnologías limpias.

Mauricio Velásquez, gerente general de Sucroal, explicó que: "Nosotros cuando salimos a visitar nuestros clientes, conversamos con nuestros compradores. Nos han contado que nuestros productos son iguales o superiores, productos de mejor calidad. Además, la agilidad en la respuesta a las necesidades de nuestros clientes es un gran diferencial".

Así, desde el Valle del Cauca, la innovación y la ciencia se consolidan como motores del desarrollo regional y nacional.

