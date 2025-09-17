Las 20 marcas que todo colombiano quiere: nos las cambian por nada

El mercado colombiano es cada vez más competitivo y la fidelidad de los consumidores parece volverse más frágil con el paso de los días. Sin embargo, un estudio reciente reveló que existen marcas que han conquistado el corazón de muchos y hoy hacen parte de la vida cotidiana de los colombianos.

De acuerdo con lo revelado por el Brand Love Index 2025, investigación pionera realizada por Cluster Research, en el país hay 20 marcas a las que los consumidores les son fieles y no están dispuestos a cambiar por nada.

El informe, liderado por la CEO Elsa María González y basado en la metodología científica del profesor Richard Bagozzi, de la Universidad de Michigan, se construyó a partir de 2.400 encuestas y 120 entrevistas cualitativas en seis ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.

Foto: Nequi.

De esta manera, entre las marcas más queridas por los colombianos aparecen Alpina, Arroz Diana, Arturo Calle, Bancolombia, Chocolatina Jumbo, Cine Colombia, Colsubsidio, Crepes & Waffles, Cueros Vélez, Frisby, Nivea, Juan Valdez, Mercado Libre, Nequi, Kalley, Nubank, Ramo, Samsung, Seguros Sura y Totto.

El análisis propone un cambio de paradigma: ya no basta con estar en el top of mind (recordación) o en el top of heart (emoción positiva). Ahora lo más importante es alcanzar el top of self, es decir, lograr que la marca se inserte en la identidad del consumidor, convirtiéndose en parte de sus valores y recuerdos.



Marcas más queridas en Colombia

El Brand Love Index encontró que el 83 % de los consumidores defienden a sus marcas favoritas frente a críticas, mientras que solo un 29 % lo hace con marcas comunes. Además, las marcas amadas alcanzan un puntaje promedio de 86 puntos, muy por encima de las 21 unidades que reciben aquellas que no generan apego.

Este nivel de lealtad refleja que, más allá del producto o servicio, la confianza y la conexión emocional pesan al momento de elegir una marca. En un mercado donde la competencia es feroz, este vínculo se convierte en una ventaja difícil de igualar.



La conexión emocional como ventaja competitiva

Otro de los hallazgos clave es que los consumidores están dispuestos a pagar más e incluso a sacrificar otros gastos cuando sienten cercanía con una marca. Esto demuestra que el amor de marca no se limita al precio o la calidad, sino que se sustenta en valores compartidos, confianza y sentido de comunidad.

En conclusión, las marcas que logran construir relaciones profundas con los consumidores no solo aseguran su permanencia en el mercado, sino que se convierten en parte esencial de la vida de los colombianos, ocupando un lugar en su identidad y en su día a día.