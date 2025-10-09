Llega nuevo banco que competirá con Bancolombia, Davivienda y más: “Tenemos 65 millones de clientes”

Revolut, uno de los neobancos más grandes del mundo, obtuvo la autorización de constitución bancaria por parte de la Superintendencia Financiera, el primer paso para operar oficialmente en Colombia, confirmó Diego Caicedo, CEO de Revolut Bank Colombia, en diálogo con Mañanas Blu 1030, quien aseguró que la llegada de la entidad busca transformar la manera en que los colombianos manejan su dinero.

Según explicó Caicedo, el equipo de Revolut trabajará durante los próximos 12 meses en la adecuación tecnológica y la conformación del equipo local. “Esperamos el próximo año (2026) ya tenerlos a todos empezando a abrir cuentas con Revolut en Colombia”, indicó.



¿A qué bancos les competirá Revolut?

A diferencia de otras fintech que operan en el país, Revolut llega con el objetivo de competir directamente con bancos tradicionales como Bancolombia y Davivienda.

El neobanco británico, que ya tiene presencia en Brasil y Argentina, planea una inversión inicial superior a los 30 millones de dólares para consolidar su operación en el país.

Caicedo destacó que Revolut cuenta con una red global de más de 65 millones de clientes y presencia en 40 países. “El mundo ha cambiado en estos últimos 20 años, y después del Covid esos cambios se aceleraron. Hoy el colombiano tiene una relación global con el dinero. Tenemos más de 4 millones de compatriotas en el exterior que envían más de 12.000 millones de dólares en remesas cada año”, explicó.



Revolut es un neobanco británico que espera estar funcionando en 2026 en Colombia Foto: Revolut

¿Remesas a Colombia sin costo con Revolut?

Precisamente, uno de los pilares de Revolut será facilitar las transferencias internacionales. Según Caicedo, las remesas podrán enviarse y recibirse de manera instantánea y sin costo. “Mi tía en Inglaterra puede mandar libras un sábado a las 5 de la mañana y el dinero llega al instante, sin comisiones ni gastos”, afirmó.

Revolut operará completamente a través de su aplicación, sin oficinas físicas, siguiendo el modelo que ha popularizado a los neobancos. Sin embargo, Caicedo aclaró que su propuesta va más allá de ofrecer una cuenta de ahorros tradicional.

“No solo se trata de rentabilidad, sino de funcionalidades que los usuarios realmente necesitan. Queremos que los padres puedan abrir cuentas conjuntas con sus hijos para fomentar la educación financiera desde temprano”, explicó.

El CEO de la compañía también señaló que Revolut busca atender a sectores que han sido históricamente excluidos del sistema financiero.

“Estamos trabajando sobre la economía de inclusión, especialmente para los trabajadores independientes, que saben lo difícil que es manejar sus finanzas personales y profesionales. Nuestro producto está diseñado para atender esas necesidades”, comentó.

Colombia recibe miles de millones de dólares en remesas al año. Foto: AFP

¿Qué productos tendrá Revolut en Colombia?

En su primera etapa en Colombia, Revolut planea lanzar tarjetas de crédito con cupos desde 500.000 pesos. “Queremos incluir más personas en el sistema financiero con base en tecnología y sistemas de riesgo mejorados. Al reducir fraudes, también reducimos costos y podemos ofrecer mejores servicios”, explicó Caicedo.

A largo plazo, la entidad proyecta incorporar todos sus productos globales, incluyendo hipotecas, que ya están disponibles en Europa. “Nuestra estrategia es traer gradualmente toda la oferta crediticia que tenemos en otros mercados. Estamos planificando cómo hacerlo y cuándo será viable lanzar productos como las hipotecas”, precisó.

Finalmente, Caicedo aseguró que la fortaleza de Revolut radica en su estructura tecnológica global.

“No somos una franquicia, somos un único banco con tecnología centralizada. Cada mejora que hacemos en cualquier país se refleja en los demás, y eso garantiza que la experiencia de los usuarios en Colombia sea igual de buena que en cualquier otro mercado”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: