”Los pronósticos de crecimiento no son los mejores para Colombia”: economista

En Colombia, la semana pasada, se dio a conocer la cifra desempleo en el país que cayó por debajo de cifras del 2019 y llegó a 9.6%. El reporte del Dane mostró que la mayoría de nuevas contrataciones se dio en los sectores de construcción, actividades artísticas y comercio. Para hablar del tema, el economista Sergio Clavijo habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre las causas para que el desempleo llegara a esa cifra y no es muy optimista frente al panorama económico en el país

“Si bien 9.6 fue el mejor registro en casi 15 años promedio de los últimos 12 meses bordea todavía 10.4, entonces difícil cantar victoria sobre la cifra de un mes. Los datos van en contravía de lo ocurrido en el mercado laboral que en el primer semestre es del crecimiento de 1.7 versus un promedio atípicamente alto de los dos años anteriores creciendo casi el promedio 8% real. Para este año creo que hasta el Gobierno está de acuerdo que el crecimiento estará más cerca de uno o uno y medio, o sea, que las tendencias estructurales son de clara desaceleración. De allí la importancia de la discusión de la reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso yo podría ayudar si buscamos un punto intermedio entre formalización laboral pero no al punto de los deseos de la administración Petro de que todo el mundo se vuelva trabajador a término indefinido”, señaló.

El también columnista señaló que cerca del billón de puestos de trabajo generados en el último año, cerca de 250.000 provenientes son de una expansión burocrática, una mezcla entre los subsidios y una mezcla de trabajo temporal en parte preparatorio para las elecciones territoriales de este segundo semestre. Según él, los pronósticos no son los mejores, aunque el desempleo está mejorando

“Si tratamos de imaginarnos lo que viene en los próximos 18 o 24 meses, creo que no son buenas noticias porque se trata de trabajo de tipo operativo que no incrementa la productividad, no a la inversión, por lo tanto, no hay una sostenibilidad del crecimiento de tal manera que Colombia regrese en promedio quinquenal, a crecimiento del 4.0, 4 y medio hoy día el crecimiento quinquenal incluyendo el dato del 2023 está más cerca de 2.8 entonces en Economía creo que es importante.”, indicó

Clavijo resaltó la importancia de la discusión de la reforma laboral y enfatizó en las aplicaciones digitales, que deberían ser el motor de una economía emergente en el país.

“La reforma laboral debe centrarse en pro formalidad, en pro enganche de trabajo innovador y productivo y en esto las aplicaciones digitales a nivel global en lo que tiene que ver con Uber lo que tiene que ver con Airbnb, lo que tiene que ver aquí en Colombia con Rappi, que son fuentes de trabajo que deben volverse legítimas formales y de incremento productividad y ojalá la administración Petro entienda esto”, mencionó.

El economista, habló del nuevo texto de la reforma laboral y resaltó los puntos a favor del articulado en el que encontró un equilibrio para los trabajadores y el empresariado. Resaltó el tema de cotizaciones, de pagos de horas extra, entre otros temas.

Clavijo mencionó el tema del aumento del precio de los combustibles y su impacto en la economía de los colombianos de cara a las cifras de inflación de los próximos meses.

“La inflación probablemente va a cerrar el 9 10% todavía muy elevada en 2023 y aún en 2024, si hay que hacer reajustes en ACPM como lo anunciado hoy el ministro de Hacienda, probablemente la inflación va a estar a finales del 2024 entre el 5 y el 7%, o sea que en síntesis, diría que estamos lejos de poderse cantar victoria", indicó.

Finalmente, entregó recomendaciones para el reajuste del salario del año entrante para que este entro de las posibilidades empresariales.

“Toca ir con pies de plomo en la programación de lo que va a ser el reajuste salarial del año 2024 y si vuelven a reajustar el salario mínimo en 16%, pues tenemos una espiral inflacionaria que vuelve a alimentar la inflación. Valió un premio Nobel la idea de que cuando se reajustan los salarios en realidad no cambia nada en el sector real, sino simplemente se va en una ilusión monetaria que perpetúa niveles de inflación Colombia”, concluyó.

Escuche la entrevista completa acá: