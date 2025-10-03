Lupa al mantenimiento de principal planta de importación de gas: Superservicios inicia visitas

La Superintendencia de Servicios Públicos solicitó a Spec, la principal planta de importación de gas en el país, los documentos y el plan de trabajo del mantenimiento programado entre el 10 y el 14 de octubre y estuvo visitando la planta para asegurarse de que todos los requerimientos técnicos estarán listos.

El mantenimiento de Spec, que está programado entre el 10 y el 14 de octubre, dejará al país sin la posibilidad de importar gas durante cinco días en un momento en que el gas nacional es insuficiente.

“Les hemos solicitado un cronograma específico de dicho mantenimiento y la mayor celeridad posible en ese proceso. Nuestro propósito es garantizar la continuidad del servicio de energía y gas en el Caribe y en todo el país, y para esto estamos realizando esta vigilancia especial de carácter preventivo", dijo el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán.

Gas natural Foto: Blu Radio

El informe del CNO gas al Gobierno advirtió que el gas disponible localmente es insuficiente, lo que podría obligar al Gobierno a declarar el racionamiento para la demanda no esencial, es decir, para la industria.



Según el reporte enviado la semana pasada al Gobierno, los faltantes podrían llegar a afectar a un 25% de la industria.

Sin embargo, el ministro de Minas, Edwin Palma, dice que continúan los trabajos para liberar gas y cree que el país pasará el mantenimiento sin inconvenientes como ocurrió el año pasado.

La Superservicios estuvo también en las sedes de las generadoras de energía térmica, que tendrán prioridad para la entrega del gas durante el mantenimiento.