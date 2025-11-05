Más de 500 ofertas de empleo en Bogotá: el Metro, la Clínica Shaio y otras empresas abren vacantes

Trabajar con el Estado es el sueño de muchos, pues los empleados públicos cuentan con innumerables beneficios como el aumento de sueldo cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otra oportunidad similar está en el Distrito, y este jueves 6 de noviembre se llevará a cabo la novena feria de servicios y empleabilidad en Bogotá, organizada por TransMilenio.

Entre las ventajas de ingresar a una entidad pública o privada en la capital del país están la estabilidad laboral, salarios justos y competitivos, prestaciones sociales, programas de apoyo al empleado, descuentos o auxilios de educación, cultura y salud, convenios para transporte y actividades de bienestar.

Más de 500 ofertas de empleo en Bogotá

En total participan 16 empresas del sector privado y 10 entidades distritales del sector movilidad, las cuales están ofreciendo trabajo a los bogotanos. Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. de este jueves se llevará a cabo la novena feria laboral en la plazoleta del Portal Américas de TransMilenio.

Alrededor de 500 vacantes están disponibles para aquellos que estén interesados en aplicar. Algunas de las empresas son las siguientes:



Recaudo Bogotá

Etib S.A.S

Este es Mi Bus

Capitalbus S.A.S

Masivo Capital

Lavinco

Seguridad Superior

Casalimpia

Metro

Listos

Ciudad Limpia

Summar Productividad

Seguridad Record De Colombia Ltda.

Unión Temporal Segura 2025

Recursivos Serviayuda

Fundación Shaio

Asimismo, varias entidades del Distrito se sumarán a esta jornada con información, asesoría en los distintos servicios y beneficios para la comunidad usuaria y ciudadanía en general: Alcaldía Local de Kennedy, las secretarías de Hábitat, Movilidad, Hacienda y Salud; además de la Red Cade, Bomberos, la Registraduría Nacional, y el Centro Comercial Milenio Plaza.

Los interesados en las vacantes de trabajo deben asistir al Portal Américas, que está ubicado en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy, sobre la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio, en el horario indicado.



Perfiles que buscan las empresas participantes

La decisión de organizar la feria laboral en este portal de TransMilenio se debe a que registra una alta demanda de usuarios, con cerca de 67.000 validaciones del pasaje diarias, por lo cual aquellos que deseen asistir deben tener en cuenta los tiempos de traslados y el aforo.

Estos son los perfiles requeridos por las compañías privadas y distritales:

