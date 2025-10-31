En vivo
Blu Radio  / Economía  / Universidad Javeriana ofrece empleos para profesionales: estos son los requisitos y cómo aplicar

Universidad Javeriana ofrece empleos para profesionales: estos son los requisitos y cómo aplicar

En la convocatoria laboral, la universidad busca perfiles en ingeniería, psicología, comunicación, gestión humana y servicios de apoyo académico. Así puede aplicar.

Empleo en la Universidad Javeriana.
Empleo en la Universidad Javeriana.
Foto: Universidad Javeriana, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Trabajar para una universidad reconocida y prestigiosa tiene muchas ventajas, pues, en su mayoría, ofrecen mayor seguridad en el empleo, salarios competitivos y opciones de crecimiento profesional. Asimismo, brindan acceso a programas de formación continua y posgrados con tarifas preferenciales, la posibilidad de ampliar la red de contactos laborales y disfrutar de beneficios institucionales exclusivos para los trabajadores.

La Universidad Javeriana es una institución privada y católica fundada por la Compañía de Jesús en 1623, esto la convierte en una de las más antiguas de Colombia. Además, académicamente está en el tercer lugar a nivel nacional y a nivel internacional ocupa el puesto 371, según el ranking QS 2025. Hace poco, la Javeriana publicó en su página web ofertas de empleo, en las que busca a profesionales para vincular a su planta.

En la convocatoria laboral, el recinto educativo, ofrece vacantes que van más allá del perfil del docente tradicional, busca perfiles en ingeniería, psicología, comunicación, gestión humana y servicios de apoyo académico.

Lista de empleos disponibles de la Universidad Javeriana

La convocatoria actual de la universidad cuenta con 15 vacantes en diversos ámbitos académicos y de soporte institucional, y son los siguientes:

Universidad Javeriana en Bogotá.
Universidad Javeriana en Bogotá.
Foto: Universidad Javeriana.

  1. Ingeniero Proyectos Seguridad de la Información
  2. Ingeniero de Proyectos Técnico - funcional DGH
  3. Profesor Asistente TC DpCivil
  4. Mesero Líder Eventos
  5. Auxiliar I de Laboratorio Fac. Ciencias - Medio Tiempo
  6. Profesor tiempo completo - Ingeniería de Sistemas
  7. Profesor Temporal
  8. Profesor Asistente de Medio Tiempo - Dpto. Psiquiatría y Salud Mental
  9. Profesor Cátedra Departamento de Matemática
  10. Coordinación de Identidad Institucional para académicos y administrativos
  11. Coordinación de Identidad Institucional para estudiantes y administrativos
  12. Profesional Publicaciones y Comunicaciones
  13. Judicante Consultorio Jurídico - Derecho Público
  14. Judicante Consultorio Jurídico - Área Familia
  15. Judicante Consultorio Jurídico - Área Laboral

Estas vacantes abarcan perfiles técnicos, científicos, artísticos y de gestión.

¿Cómo postularte a las vacantes de la universidad Javeriana?

Los interesados en aplicar a las ofertas de trabajo de la universidad Javeriana deben seguir estos pasos generales:

  • Ingresa al portal oficial de la Universidad Javeriana: sección “Trabaje en la Javeriana” o buscar “Portal de Candidatos Universidad Javeriana”.
  • Registrarse en la plataforma (“Registrar ahora”) o iniciar sesión si ya se tiene una cuenta activa.
  • Adjuntar la hoja de vida y los documentos requeridos (títulos, experiencia, certificaciones según el cargo).
  • Seleccionar la vacante de interés y hacer clic en “Solicitar Ahora”. El sistema automáticamente guiará sobre los siguientes pasos.
  • Esperar la confirmación, si el aspirante es seleccionado se deben seguir los procesos internos de selección de la institución.

Las vacantes de la Universidad Javeriana estarán disponibles hasta que la institución determine que se han completado los cupos de aspirantes para cada cargo.

Más allá del prestigio académico que tiene la universidad, también ofrece estabilidad, oportunidades de crecimiento y un ambiente laboral único. La institución educativa cuenta con un sistema de compensación justo y competitivo, así como con un plan de beneficios que incluye salud, ahorro, días de descanso, apoyo educativo y actividades lúdicas.

