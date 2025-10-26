Sáquele el jugo a sus redes sociales: cursos gratis del MinTIC le enseñan a monetizar su contenido

Las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto donde muchas personas se entretienen durante horas. Según datos de Statista, portal estadístico internacional, se estima que Colombia cuenta con 39,8 millones de usuarios activos en las plataformas sociales.

Esto quiere decir, que ese número de personas invierten varias horas al día para ver contenido digital. Aunque para muchos puede ser una forma poco práctica de invertir el tiempo, para otros es la oportunidad de generar ingresos.

En consecuencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) cuenta con un programa gratuito que busca que miles de jóvenes colombianos aprendan a crear, crecer y vivir de las redes sociales. La iniciativa tiene el objetivo de impulsar el talento digital y abrir nuevas oportunidades económicas en el país.

Por medio del proyecto Social Tech, "un programa de formación gratuita y estratégica que busca certificar a 66.000 participantes, brindándoles herramientas para crear, circular y monetizar contenido digital", los colombianos podrán aprender sobre cómo monetizar las redes sociales y genera un ingreso extra.



Cursos gratuitos para aprender a monetizar redes sociales

Social Tech ofrece sus cursos gratuitos en seis regiones del país: Amazonía, Andina, Bogotá, Caribe e Insular, Orinoquía y Pacífico. El programa contempla formación que combina teoría, práctica y acompañamiento de expertos del sector. A través de la plataforma digital, los participantes pueden acceder a cinco cursos certificados y totalmente gratuitos. Son los siguientes:



Foto: Freepik.

Monetización de redes sociales

Marketing digital

Psicología del consumidor

Monetización avanzada multiplataforma

Análisis y optimización de contenido digital

Cada curso tiene una duración total de 48 horas e incluye clases asincrónicas, encuentros en vivo y charlas tipo TED (conferencias cortas) con creadores de contenido reconocidos.



¿Cómo inscribirse a los cursos del MinTIC?

Los interesados pueden inscribirse a los cursos ingresando a la página oficial de Social Tech del Ministerio de las TIC. Asimismo, para lograr asistir a las clases con éxito se debe tener en cuenta lo siguiente:



Acceso a internet y un dispositivo (computador, tableta o celular).

Cumplir mínimo 20 horas de clases virtuales.

Asistir al 100% de las sesiones sincrónicas.

Participar en al menos cuatro charlas formativas.

Al finalizar, los estudiantes recibirán un certificado avalado por el MinTIC y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la cual también participa en el desarrollo del proyecto educativo, como respaldo académico que fortalece el perfil profesional y abre oportunidades en el mercado laboral digital.

La entidad del Gobierno indicó que "cualquier ciudadano colombiano mayor de 18 años, interesado en aprender sobre creación de contenido, marketing digital o monetización de redes sociales". No obstante, se priorizarán algunas regiones y ciudadanos vulnerables.

"El programa está dirigido a ciudadanos con conectividad básica e interés en la economía digital, con especial énfasis en mujeres, comunidades étnicas, jóvenes rurales y habitantes de municipios de categorías 4, 5 y 6", agregó el MinTIC.