Maestros podrán cambiar de prestador de salud cada tres meses

El Gobierno nacional, a través de una nueva circular emitida por la Fiduprevisora, informó que los maestros afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) podrán cambiar su prestador de servicios de salud cada tres meses.

La medida tiene como propósito ofrecer mayor libertad de elección y asegurar que los docentes cuenten con un servicio acorde a sus necesidades y expectativas.

De acuerdo con la circular, los docentes podrán acceder a un enlace digital donde encontrarán información detallada sobre su afiliación: el nombre del prestador asignado, la ubicación geográfica, el listado de entidades disponibles en cada región y los pasos a seguir en caso de dudas o solicitudes de cambio. Esta plataforma permitirá a los usuarios conocer en tiempo real su registro y la red de atención correspondiente.

El proceso se realizará de manera periódica, permitiendo que, una vez cumplidos los tres meses de permanencia con un prestador, los maestros cuenten con un plazo de 15 a 20 días para decidir si desean continuar con el mismo o trasladarse a otro. El cambio se hará efectivo al inicio del mes siguiente, garantizando la continuidad del servicio sin interrupciones.



Con este nuevo mecanismo, el Gobierno busca fortalecer la transparencia en la asignación de los servicios de salud del magisterio y brindar a los docentes una herramienta que les permita ejercer su derecho a elegir libremente su prestador. Además, se espera que la medida contribuya a mejorar la calidad del servicio, al incentivar una mayor competencia entre los operadores regionales.

La Fiduprevisora reiteró que esta circular estará acompañada de instrucciones y notas previas para orientar a los maestros durante el proceso de consulta y selección, asegurando una transición ordenada y eficiente dentro del sistema de salud del Fomag.