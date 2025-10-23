Universidad Icesi en Cali abre convocatoria de becas para todo el país: así puede aplicar

En un país donde acceder a la educación superior sigue siendo un desafío para miles de familias, la Universidad Icesi de Cali renueva su compromiso con la equidad y la excelencia académica, abriendo una nueva convocatoria de becas dirigida a jóvenes de todo el territorio nacional. Esta iniciativa busca eliminar las barreras económicas que impiden a muchos estudiantes talentosos cumplir su sueño de formarse profesionalmente en una institución de alto nivel.

Reconocida por su liderazgo en el suroccidente colombiano y su proyección internacional, Icesi ofrece una propuesta educativa moderna, con programas acreditados internacionalmente, convenios con más de 300 universidades del mundo y una marcada orientación hacia la innovación. Ahora, con su renovado programa de becas, extiende una invitación a estudiantes con alto potencial académico a que hagan parte de su comunidad, sin que los recursos económicos sean un obstáculo.

Las becas ofrecidas en esta convocatoria pueden cubrir entre el 30% y el 100% del valor de la matrícula, según criterios como el puntaje obtenido en el ICFES, el desempeño académico previo y la situación socioeconómica del estudiante. Entre las más destacadas se encuentran las Becas Empresariales, financiadas por empresas aliadas que apuestan por el talento colombiano y respaldan a estudiantes sobresalientes o con recursos limitados. Esta articulación entre el sector educativo y el productivo busca formar líderes capaces de responder a los desafíos del mundo actual.

Icesi cuenta con 24 programas de pregrado en áreas como Administración, Derecho, Economía, Ingeniería, Ciencias Sociales, Humanidades, Diseño, Salud y Ciencias Naturales. Su modelo académico flexible permite a los estudiantes construir un plan de formación personalizado, incluyendo la posibilidad de cursar materias de posgrado, obtener certificaciones con aliados empresariales e incluso optar por dobles titulaciones internacionales.



Además, los estudiantes tienen acceso a programas de intercambio, experiencias multiculturales, y una formación integral que les permite egresar con un perfil competitivo. La universidad reporta altos índices de empleabilidad entre sus graduados, tanto en Colombia como en el exterior, un reflejo de su calidad académica y su estrecha relación con el mundo laboral.

El campus de Icesi, ubicado al sur de Cali, es un espacio moderno, sostenible y seguro, con laboratorios de última tecnología, centros de innovación y zonas diseñadas para fomentar el aprendizaje colaborativo. A todo esto se suma un acompañamiento constante por parte de la institución, desde el proceso de admisión hasta la orientación vocacional y la gestión de apoyos económicos.



Así puede aplicar:

La convocatoria actual está dirigida a estudiantes de todo el país que sueñan con una educación transformadora. Las familias interesadas pueden conocer los requisitos y tipos de beca disponibles en la página oficial de la universidad:

Becas Institucionales

Becas Empresariales

La Universidad Icesi reafirma así su compromiso con una educación inclusiva, de calidad y con visión global. Postular a una de sus becas no es solo una oportunidad financiera, sino una puerta abierta a construir un proyecto de vida con propósito y proyección internacional.

Asesoría personalizada: https://www.icesi.edu.co/r/INFO