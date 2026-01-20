En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Millicom presenta oferta pública de adquisición de hasta el 68,35 % de Movistar Colombia

Millicom presenta oferta pública de adquisición de hasta el 68,35 % de Movistar Colombia

Telefónica Colombia detalló en un comunicado que la OPA es por una cantidad mínima de 1.864.694.494 acciones ordinarias, "que representan el 54,68 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad", y máxima de 2.330.868.118, que representan el 68,35 %.

SIC abre investigación a Movistar por presuntas trabas en el proceso de portabilidad numérica
SIC abre investigación a Movistar por presuntas trabas en el proceso de portabilidad numérica
Foto: Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad