Las condiciones de la SIC para la integración de Tigo y Movistar: ¿bajarán las tarifas?

La superintendente Cielo Rusinque explicó que la autorización para la integración empresarial de Tigo y Movistar consiste en que el accionista del primero, que es la empresa Milicom, adquirirá las acciones del segundo para que las dos compañías dejen de competir entre ellas y comiencen a hacerlo con el “operador dominante”, que es Claro, quien tiene la mayor parte del mercado.

Según la funcionaria, la entidad encontró posibles beneficios para la competencia, el mercado y los usuarios, pero también riesgos, como que el nuevo agente podría bloquear a los competidores de menor participación, como WOM y Virgin. Por esta razón se establecieron una serie de condiciones como:



La empresa integrada no podrá formular ofertas ni campañas publicitarias dirigidas a los operadores minoritarios con menos participación en el mercado.

Deberán implementar medidas de transparencia en el ofrecimiento de los servicios empaquetados. Las facturas deberán tener el valor individual de cada uno de los servicios.

Tendrán que darle un descuento en el acceso a la red de entre 12,5 % y 24,3 %, y para Virgin darán un descuento entre 11 % y 46 %. Se espera que con esto bajen las tarifas de telefonía móvil.

Logos de Tigo, Movistar y Claro Foto: Elaboración propia con imágenes de las marcas

“Competir con mejores servicios, tarifas, mayor cobertura, buscar un equilibrio con Claro y garantizar que los terceros minoritarios como WOM o Virgin puedan fortalecer su presencia en el mercado”, dijo la superintendente, pues es la intención de dicho acuerdo.

Sin embargo, cabe mencionar que la entidad asegura que es tarea de la Comisión de Regulación de Comunicaciones regular este tema, y si ellos consideran que hay una mejor hoja de ruta, las recomendaciones que deberán seguirse son las que ellos establezcan.