Minminas reiteró desde EE. UU. que busca reactivar interconexión energética con Venezuela

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró desde Estados Unidos que Colombia reactivará los esquemas de interconexión energética con Venezuela, con el objetivo de fortalecer la seguridad del sector y liderar la transición hacia energías limpias en América Latina.

Durante su participación en el Bloomberg New Energy Finance Summit, realizado en Nueva York, Palma destacó el papel estratégico de la cooperación entre ambos países.

Según el jefe de la cartera energética, la coyuntura geopolítica actual abre una oportunidad para avanzar en esquemas de interconexión que permitan compartir recursos energéticos, optimizar capacidades instaladas y garantizar estabilidad en el suministro regional.

Durante su intervención, el ministro Palma aseguró que la integración energética regional no solo responde a criterios económicos, sino también a una visión estratégica de desarrollo, en la que la energía se convierte en un motor de equidad e integración entre países.



Asimismo, destacó que Colombia ha avanzado en la descarbonización de su matriz eléctrica, multiplicando significativamente su capacidad solar en los últimos años y generando condiciones para atraer inversión internacional en energías limpias.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante visita a parque solar en el Atlántico. Cortesía

En ese contexto, el Gobierno señaló que la reactivación de la interconexión con Venezuela, junto con el fortalecimiento del intercambio energético con Ecuador y el avance del proyecto con Panamá, permitirán consolidar a Colombia como un ‘hub energético’ basado en fuentes limpias.

“Hoy Venezuela vuelve a ser un actor clave en la ecuación energética regional. Compartimos más de 2.200 kilómetros de frontera y un enorme potencial complementario que debemos aprovechar para construir seguridad energética y desarrollo conjunto”, afirmó el ministro Edwin Palma.

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Sin embargo, es importante destacar que, aunque el Gobierno en marzo envió una solicitud a Estados Unidos para obtener la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para la reactivación de proyectos energéticos binacionales con Venezuela, aún no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte del país norteamericano frente a esto. Por lo que, por el momento, esta acción anunciada por el ministro Palma sería inconveniente para Colombia ya que el país enfrentaría sanciones internacionales al no contar con la licencia.

Finalmente, el ministro aseguró que la transición energética es un imperativo global y que la cooperación regional será clave para construir un sistema energético más resiliente, sostenible e integrado.

“Si no estamos interconectados, no somos capaces de desarrollar plenamente nuestros países. La energía no es solo un negocio: es un instrumento de equidad, de integración y de progreso para nuestros pueblos”, señaló Palma.