Necesitaba "dinamismo" y Kovacic le lleva ventaja: Benítez sobre James

dejando clara cuál es la filosofía de su equipo, desmintiendo que opte por una mentalidad defensiva.

También destacó la importancia del triunfo de su equipo ante el PSG (1-0), que les clasifica a octavos de final, y reconoció que supieron "sufrir y trabajar" ante "un gran equipo".

"Este partido le da mucho más valor a la ida. Conseguir un resultado bueno allí de la manera que lo conseguimos y ganar aquí a un gran equipo demuestra que estamos ahí. Hemos sabido sufrir y trabajar. En el segundo tiempo hemos tenido contras para hacer algún gol más. El valor de esta victoria se reafirma con el valor del rival", analizó.

El técnico madridista se quedó con el resultado y admitió que le gustó menos la imagen dejada por sus jugadores en la primera mitad. "Me deja peor sensación la primera que la segunda parte en la que tuvimos más control y buenas contras. Hemos jugado contra un gran equipo y tenemos jugadores que están jugando muchos partidos. La llegada de nuevos jugadores que salen de lesiones nos va a ayudar y dar aire, se tiene que notar".

Según Benítez, el Real Madrid sufrió en el primer tiempo porque no tuvo el balón y se quedó con la mejoría de imagen mostrada tras la reanudación. "Me quedo con la reacción del equipo en la segunda parte, ha sido muy positiva. Ahora podemos trabajar sobre cosas que no hemos hecho bien ya clasificados, con más alternativas con la llegada de jugadores".

"Tenemos que reflexionar sobre las cosas que no hemos hecho bien el primer tiempo. Es cierto que teníamos que mejorar en defensa ante un gran equipo y en el segundo tiempo se ha hecho mejor. Estamos ganando, clasificados y con bastantes bajas de jugadores que a priori para todos son de los más importantes del equipo", añadió.

"Nuestro objetivo no es encajar menos goles, es meterlos y tratar de no encajar. Hay que acomodarse al rival, que era de calidad, necesitaba ganar y nos hemos adaptado con dificultades pero con una buena reacción. Tenemos tres jugadores lesionados de los que más goles marcan en el equipo, eso te condiciona. Cualquier entrenador firmaría estar clasificados, no encajar y seguir invictos en competiciones oficiales", concluyó.

EFE