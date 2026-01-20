¿Qué papel juega Credibanco en los pagos inmediatos de Bre-B?

Colombia inició una nueva era en las transacciones digitales con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Esta plataforma permite que el dinero se mueva entre bancos, cooperativas y fintechs autorizadas en solo segundos, rompiendo la barrera de las transferencias diferidas.

En este ecosistema, Credibanco asume un rol estratégico como actor del sistema. Su función es actuar como el puente tecnológico que conecta a los bancos, entidades financieras y comercios para que puedan interoperar bajo el estándar de Bre-B. Esta infraestructura garantiza que cualquier usuario, sin importar su billetera digital, pueda enviar o recibir fondos de forma segura y certificada.

La participación de Credibanco es clave para la liquidez de los negocios. Al integrar a los comercios en el sistema Bre-B, los emprendedores ya no deben esperar días para ver reflejadas las ventas realizadas de forma electrónica; el dinero llega a sus cuentas al instante, incluso si la transacción se realiza un domingo a medianoche.

El sistema se resume en tres pilares fundamentales para el usuario:



Seguridad e integración: permite enviar y recibir dinero desde cualquier entidad financiera sin complicaciones técnicas.

permite enviar y recibir dinero desde cualquier entidad financiera sin complicaciones técnicas. Conectividad total: Credibanco facilita que bancos y fintechs hablen el mismo idioma tecnológico para procesar los pagos.

Credibanco facilita que bancos y fintechs hablen el mismo idioma tecnológico para procesar los pagos. Fortalecimiento económico: al recibir los pagos al instante, se mejora el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas.

Así las cosas, Bre-B, apoyado por actores como Credibanco, busca reducir la dependencia del efectivo y simplificar el día a día de los colombianos a través de una red que está disponible las 24 horas del día.

