En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Negocios  / ¿Qué papel juega Credibanco en los pagos inmediatos de Bre-B?

¿Qué papel juega Credibanco en los pagos inmediatos de Bre-B?

El sistema de pagos del Banco de la República permite que el dinero llegue de inmediato sin importar si el usuario tiene una cuenta en otro banco o billetera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad