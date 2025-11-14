Nequi presenta fallas este viernes 14 de noviembre: usuarios reportan en redes

La mañana de este viernes, 14 de noviembre, decenas de usuarios reportaron fallas en Nequi, la popular billetera digital, al intentar acceder a la aplicación. Según los reportes, al ingresar, la plataforma mostraba un mensaje que impedía continuar con el inicio de sesión.

“Trabajamos para estar disponibles pronto, inténtalo más tarde o consulta en nequi.com.co/status el estado de nuestros servicios”, se lee en el aviso que apareció para muchos usuarios, generando preocupación entre quienes necesitaban realizar pagos o movimientos urgentes.

Ante la ola de quejas en redes sociales, Nequi confirmó la situación a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales: “En este momento nuestra App Nequi no está funcionando al 100 %. Nuestro equipo de expertos trabaja para darle solución lo más pronto posible”.

Hasta el momento, la plataforma no ha detallado la causa de la caída del servicio, pero reiteró que su equipo técnico está trabajando para restablecer por completo la operación

