En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Nequi presenta fallas este viernes 14 de noviembre: usuarios reportan en redes

Nequi presenta fallas este viernes 14 de noviembre: usuarios reportan en redes

Según los reportes, al ingresar, la plataforma mostraba un mensaje que impedía continuar con el inicio de sesión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad