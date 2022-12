No es irresponsabilidad fiscal pedir que se baje tres puntos el IVA: Fenalco

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, se refirió en Mañanas BLu a la propuesta de disminuir en tres puntos y de manera temporal el porcentaje del IVA, que no cayó nada bien en el Ministerio de Hacienda.



“El ministro se ha venido quejando que uno no hace sino criticar y que nunca hace propuestas, yo fui la persona que propuse poner por meses la fijación de la tasa de usura y que fuera el 1.25 ya hace varios meses”, dijo.



Botero aseguró que elaboró un decálogo de 10 propuestas para reactivar la economía, entre ellas la de bajar el IVA que el ministro rechazó.



“Tengo un criterio bien diferente al ministro, ni es irresponsable ni mucho menos, los colombianos le hemos pagado, en los primeros 6 meses de este año, 3.6 billones de pesos de más, por concepto de los tres puntos del IVA”, explicó.



El presidente de Fenalco manifestó que le duele mucho que “hay plata para todos menos para unos contribuyentes que la verdad están en una situación supremamente compleja, formula además que haría que se reactive toda la economía”.



“Me parece que darles a los colombianos la oportunidad de recomponer sus finanzas no es una posición equivocada ni es una irresponsabilidad fiscal”, sostuvo.



Con el fin de evitar que continúe la caída del comercio, que en el primer semestre de 2017 disminuyó un 0.8 por ciento, Fenalco le pidió al Gobierno Nacional que suspenda temporalmente el cobro del IVA en 3 puntos porcentuales en el país.



