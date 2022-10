No es responsable recibir el Hisgaura sin verificar por qué tiene fisuras: Invías

Mediante una carta enviada al subgerente del Fondo Adaptación, Rafael Abuchaibe López, el Invías informó que "no acepta recibo alguno del puente Hisgaura”, la polémica obra ubicada en la vía Curos-Málaga, Santander.

Al respecto, el director de Invías, Juan Esteban Gil, dijo en BLU Radio que, pese a los resultados satisfactorios de la prueba de carga, el instituto, en noviembre pasado, hizo un listado de lo que consideraban incertidumbres técnicas que no han sido resueltas.

Publicidad

Le puede interesar Invias no acepta entrega del puente Hisgaura

Entre estas estaba el mantenimiento del tablero del puente, una petición que fue hecha al Fondo de Adaptación, que debía hacer las respectivas inspecciones.

“El 29 de enero les hicimos un informe técnico en el que les reiterábamos las observaciones que se hicieron en noviembre. Ese trabajo se hizo de la mano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y los expertos del Instituto Nacional de Vías”, dijo.

Añadió que en el informe solicitaban conocer las condiciones de la parte inferior del puente y pedían un sobrevuelo con un dron especializado para verificar el estado de las losas de la parte inferior.

Publicidad

“El 18 de febrero la interventoría, contratada por el Fondo de Adaptación, entregó un informe en donde nos mostraron que en esa parte de las losas existen algunas fisuras”, dijo.

Tras recibir el informe – explicó el funcionario – el instituto solicitó un estudio de patología detallado para verificar si esas fisuras comprometen la estructura del puente.

Publicidad

“Es allí donde estamos en este momento, toda vez que existe evidencias de las fisuras y no es responsable recibir el puente hasta que no tengamos certeza absoluta de que no hay ningún compromiso estructural que afecte la estabilidad de la obra”, puntualizó.