No podemos prohibir 'cláusula Petro' si se está dando en contratos de privados de vivienda: Camacol

Sandra Forero Ramírez, presidenta de Camacol , habló en Mañanas BLU acerca del aumento en el costo de vivienda nueva en el país, así como de la llamada "cláusula Petro" que condiciona contratos si el candidato se corona presidente.

"Si uno mira el índice de precios de vivienda nueva, hay unos crecimientos de no más del 5.4%, estoy hablando de cifras del año pasado mientras se actualizan. Si se mira la inflación, no se compite con cifras superiores al 5% . Si todo se une, estamos hablando de aumentos del cero por ciento, no es exuberante", sostuvo Forero Ramírez.

"No es un aumento exagerado, incluso está por debajo de la inflación. La ley no lo permite. Es un mercado sano, no es que haya un gran aumento de los precios", añadió.

De acuerdo con Forero Ramírez, frente a la llamada "cláusula Petro" que estarían condicionando contratos para compraventa de vivienda, el gremio no puede hacer nada, ya que se trata de decisiones entre privados.

"Necesitamos que los candidatos pongan las cartas sobre la mesa. No conocemos todavía las propuestas de ninguno. Hay algunos que han hablado de cifras, de millones de vivienda y tal, pero es muy importante que los colombianos y los medios de comunicación, nosotros y los empresarios conozcamos las propuestas", indicó la presidenta de Camacol.

"Esta discusión se dio hace cuatro años. Más allá de esto, nosotros como Camacol ni la estamos promoviendo (cláusula Petro) ni la estamos prohibiendo, porque somos de los convencidos que desde el punto de vista legal, es un tema de privados. Si existe y si se está dando, es una relación de un contrato entre privados. Como gremio, como sector empresarial de los constructores y toda la cadena, no es una cosa que estemos prohibiendo y que no podemos entrar tampoco a prohibirla si se está dando", añadió Forero Ramírez.

Escuche a Sandra Forero Ramírez, presidenta de Camacol, acerca del tema de los precios de vivienda nueva y la polémica por la suscripción de la llamada "cláusula Petro" en contratos de compraventa de inmuebles: