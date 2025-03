Nueva app de Bancolombia enfrenta críticas; banco da tranquilidad a millones de clientes

Desde su lanzamiento el pasado 8 de enero, la nueva aplicación Mi Bancolombia ha registrado más de 50 millones de transacciones, consolidándose como una herramienta clave para millones de clientes.

Entre las operaciones más frecuentes se encuentran transferencias de fondos, consultas de saldos y movimientos, además de otras gestiones financieras y no financieras.

A pesar de las mejoras, algunos usuarios han manifestado preocupaciones en redes sociales como X (antes Twitter). La principal crítica radica en que la aplicación solicita permisos de acceso a contactos, fotografías, ubicación y otros datos personales.

Un usuario expresó su inconformidad en X: "Bancolombia hará obligatoria su nueva app el 25 de marzo. Para usarla, los clientes debemos permitir que acceda a nuestros contactos, fotografías, ubicación, etc. Si uno no acepta, la app no funciona. Invasión total. Tocó cambiar de banco."

Bancolombia da tranquilidad da sus clientes con permisos en nueva app



Frente a estas inquietudes, la entidad financiera le aseguró a Blu Radio que la aplicación mantiene los mismos estándares de seguridad de su versión anterior y que el acceso a ciertos permisos busca mejorar la experiencia del usuario.

El banco explicó que los permisos permiten funciones como:



Geolocalización: Para ubicar sucursales cercanas y solicitar turnos.

Para ubicar sucursales cercanas y solicitar turnos. Contactos: Para compartir comprobantes de transacciones y seleccionar contactos de confianza.

Para compartir comprobantes de transacciones y seleccionar contactos de confianza. Cámara y almacenamiento: Para leer códigos QR y realizar pagos.

Para leer códigos QR y realizar pagos. Información del dispositivo: Para fortalecer la seguridad de las transacciones y personalizar la experiencia del usuario.

Bancolombia aclaró que no accede a información confidencial como archivos personales, historial de conversaciones o datos privados almacenados en los dispositivos de sus clientes.

Con la obligatoriedad de Mi Bancolombia a partir del 25 de marzo, el banco busca garantizar una transición sin contratiempos, asegurando transparencia y seguridad en cada operación.

Las funciones que tendrá la app Mi Bancolombia

En respuesta a las necesidades de sus clientes, Bancolombia ha incorporado a la nueva aplicación varias funciones que anteriormente estaban disponibles en su plataforma anterior. Entre ellas destacan:



Recarga de la tarjeta de transporte Cívica de Medellín.

Actualización de datos personales.

Tus Llaves, una herramienta que permite transferencias entre bancos sin costo, habilitada desde el 21 de enero.