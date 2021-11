Oferta por Nutresa debe analizar el precio de la acción a lo largo del tiempo: presidente de Sura

En medio del que podría ser el negocio del año, el presidente del Grupo Sura , Gonzalo Pérez, aseguró que la “sorpresiva oferta” por Nutresa requiere un análisis del precio de la acción no en este momento particular sino a lo largo del tiempo de una compañía que ha generado valor al país y por la pandemia.

El representante de esta compañía, que es la inversionista mayoritaria con el 35.7% de las acciones de Nutresa, sostuvo que la oferta pública realizada por la empresa Nugil, de la familia Gilinski , y la firma árabe Royal Group implica un análisis detenido.

Hasta ahora se conoce que la oferta busca quedarse hasta con el 62% del control accionario de Nutresa y pagar una prima de 38% por encima del actual valor de la acción de la empresa antioqueña de alimentos.

Sin embargo, Gonzalo Pérez aseguró que se debe hacer un análisis de la acción con base en varios componentes, entre ellos la historia de Nutresa.

"Entendemos que esta decisión implica analizar el precio de una acción no en un momento particular sino a lo largo del tiempo con todo rigor, pero también requiere analizar muchas otras acciones por las personas, por la sociedad y por el medio ambiente. No se trata solo de decidir sobre la hora", señaló.

El presidente del Grupo Sura reconoció que fue una oferta sorpresiva, que requiere del mayor estudio debido al contexto actual de la pandemia.

"Este es el momento de reiterar estas premisas ante la tarea de analizar y decidir sobre la sorpresiva oferta lanzada por las acciones del Grupo Nutresa, una oferta que llega justo en un contexto de mercado complejo dado los efectos coyunturales de la pandemia en múltiples frente", manifestó.

Por ahora, el Grupo Sura tiene programada para el jueves 9 de diciembre su Asamblea de Accionistas donde se podría indagar sobre la conveniencia del negocio, mientras que el Grupo Argos, que posee cerca del 10% de Nutresa, hará lo propio este viernes 3 de diciembre.

