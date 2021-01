Ojo, no existen tramitadores de subsidios: ministro de Vivienda alerta sobre inescrupulosos

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón González, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre los excepcionales resultados alcanzados en Colombia durante 2020. De acuerdo con el funcionario, a pesar de la pandemia, el año pasado el país alcanzó un récord histórico y más de 176.000 familias hicieron realidad el sueño de tener casa propia.

"En un año construimos una Cartagena", destacó Malagón.

A pesar del éxito de la iniciativa, el funcionario advirtió sobre inescrupulosos que se hacen pasar como tramitadores de subsidios para aprovecharse de la ilusión de las familias.

"No hay ningún listado ni ningún intermediario. Colombia se ha llenado de estafetas que dicen que ayudan a tramitar los subsidios, no existe tal cosa como tramitadores de subsidios", alertó el ministro.

"Por el simple hecho de empuñar la cédula, usted tiene derecho al subsidio siempre que haya un proyecto de vivienda nueva", añadió.

De acuerdo con el ministro de Vivienda, la clave del éxito del programa de vivienda del Gobierno son las facilidades a los beneficiarios.

"Nosotros no estaríamos este número de subsidios si no estuviéramos entregando el mismo número de créditos. Si no nos funcionara el crédito, no funcionaría el programa", declaró el jefe de la cartera de Vivienda.

"Le servimos de fiador a todos los colombianos que no lograban el desembolso del crédito por no tener la garantía o un colateral", agregó.

El ministro Malagón, adicionalmente, destacó que el 30 % de las viviendas las compran menores de 30 años.

Escuche al ministro de Vivienda en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: