Pereira se consolida como la cuarta ciudad con menor desempleo de Colombia

La articulación entre el sector privado, el aparato productivo, la academia y la Alcaldía de Pereira ha sido clave para alcanzar este resultado histórico.

Pereira continúa destacándose como una de las ciudades con mejor desempeño económico del país. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, el área metropolitana pasó del 11,6% de desempleo en 2024 al 7,3% en el trimestre móvil agosto–octubre de 2025, consolidándose como la cuarta ciudad con menor desocupación en Colombia.

La reducción del desempleo es reflejo de políticas exitosas de dinamización económica y turística impulsadas por la Alcaldía, que incluyen la promoción de eventos culturales, festividades tradicionales y el fortalecimiento del sector empresarial. Actividades como las Fiestas de la Cosecha 2025, la Semana Santa y el aniversario de la ciudad generaron una derrama económica sin precedentes, beneficiando directamente al comercio, la hotelería, el transporte y la gastronomía.

Durante las Fiestas de la Cosecha, la ciudad registró ingresos superiores a los $75.296 millones, una ocupación hotelera del 77,13 % y la asistencia de más de 434.000 personas.



La Semana Santa, reconocida por su tradición y solemnidad, atrajo más de 32.000 visitantes y dejó ganancias por $20.000 millones, consolidando a Pereira como un referente turístico nacional.



Resultados de una gestión articulada

El alcalde Mauricio Salazar destacó que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado:

“El compromiso del aparato productivo de Pereira ha sido fundamental para que hoy tengamos cifras históricamente bajas de desempleo. Cada empresa, emprendedor y trabajador aportó a este logro colectivo”, señaló el mandatario.

Según el Dane, la tasa de desempleo de la ciudad bajó del 10,9% al 7,9% en el último año, lo que representa 19.799 nuevos empleos formales y 36.532 personas adicionales que ingresaron al mercado laboral.

El secretario de Desarrollo Económico, Cristian Toro, resaltó que Pereira ya se ubica en el top 5 de las ciudades con menor desempleo en el país:

“Recibimos la ciudad con una tasa del 14,6% y hoy alcanzamos 7,9% como municipio y 7,3% como área metropolitana. Es una noticia que nos motiva a seguir fortaleciendo el empleo y la economía local”.



Confianza empresarial y crecimiento sostenible

Empresarios locales destacan el papel de la Alcaldía en la consolidación de un entorno favorable para la inversión y el empleo.

Juan Pablo Moreno, del programa Hecho en Pereira, afirmó:

“Los empresarios hemos encontrado un aliado real en la administración municipal. Las ferias, vitrinas comerciales y el fortalecimiento empresarial han sido determinantes para generar empleo y mejorar nuestras capacidades productivas”.

Por su parte, Andrés Valencia, presidente de Asobares Risaralda, celebró el crecimiento del turismo y el gastroentretenimiento:

“Pasar del 14,6% al 7,9% es un logro inmenso. Si seguimos trabajando de forma articulada, nuestro sector seguirá siendo uno de los principales motores de la economía local”.



Tres sectores impulsan el empleo

Actualmente, la región cuenta con 323.000 personas ocupadas, principalmente en:

