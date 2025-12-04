En vivo
Blu Radio  / Economía  / Pereira se consolida como la cuarta ciudad con menor desempleo de Colombia

Pereira se consolida como la cuarta ciudad con menor desempleo de Colombia

En solo dos años, Pereira redujo su tasa de desempleo del 14,6% al 7,3%, según la más reciente medición del Dane.

