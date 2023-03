Petro pide a fondos privados de pensiones traer ahorros del extranjero, ¿para invertirla en qué?

El presidente Gustavo Petro propuso una medida que ha generado controversia en Colombia: traer plata de los fondos privados de pensiones. Según Petro, esta medida permitiría financiar proyectos de inversión en infraestructura y educación, y reducir la dependencia del país de los préstamos internacionales.

“Les solicito a las administraciones de los fondos privados de pensiones, dado el derrumbe de mercados extranjeros, traer al país el ahorro pensional. Hoy el 55% de la cartera de los fondos pensionales, es decir del stock del ahorro de los cotizantes, está fuera del país”, escribió el presidente en Twitter.

Al respecto los panelistas de Mañanas Blu debatieron sobre si la medida podría tener un impacto negativo en la economía del país, ya que los inversionistas podrían perder confianza en el sistema financiero colombiano.

“Mucha de esta plata que está en el exterior están invertidos también en títulos del Tesoro, de los Estados Unidos. Hay otro tipo de activos financieros que están allí comprados que no se pueden mover de un día a otro porque justamente tienen unos compromisos de permanencia o para que se haga efectiva la rentabilidad debe esperarse, como pasa cotidianamente con el CDT. Esto varía muchísimo y como lo hizo el presidente, es un porcentaje muy importante, el 55 % del ahorro pensional está fuera del país y no es una medida menor. Por supuesto, traer esa totalidad va a ser muy difícil, pero traer parcialmente esos recursos especialmente, yo creo, tendría también un efecto positivo en la tasa de cambio, dijo Luis Ernesto Gómez.

Mientras tanto, Felipe Zuleta manifestó su preocupación por la devaluación de estos dineros, mientras que Aurelio Suárez manifestó que el tema de los fondos es complejo y asimismo, las inversiones.

“Lo primero que hay que aclarar es que no todos los portafolios de inversión de las administradoras de pensiones son iguales. Hay tres tipos de fondos de inversión. Fondo moderado, fondo de riesgo medio y fondo de riesgo alto. De acuerdo, por ejemplo, con la edad en la que usted está, se prioriza uno de esos tipos de fondos. Entonces eso es lo primero que hay que aclarar. O sea, no hay una uniformidad de inversión porque eso desde hace cerca de seis o siete años se diversificó. Lo segundo es que, en renta variable en el exterior, o sea, en acciones, en ADR, especialmente en Wall Street, hay el 31,6 por ciento. O sea, la tercera parte de los 360 billones, 120 billones, y hay una renta fija externa de cerca del 3 por ciento. O sea, estamos hablando de que uno de cada tres pesos de esos 360 millones está en el exterior. ¿Qué significa traerlos? Cuando usted viene y monetiza todos esos dólares, no se produce una devaluación, Felipe, se produce una revaluación. Porque hay muchos dólares queriendo volverse pesos. Luego ese ingreso tendría que ser paulatino, tendría que ser moderado, tenía que ser a un ritmo tal que las condiciones monetarias sobre el país no se sientan”, dijo.

En ese sentido, Suárez dijo que es probable que la incidencia, por ejemplo, en algunas inversiones que haya, se desvaloricen y que los fondos tengan que, digamos, redireccionar esos recursos.

“En eso sí tienen que ser conscientes, porque si usted tiene una plata metida allí en su ahorro pensional y resulta que estamos ante una situación de un bajón en los valores de las acciones, pues usted tiene que redireccionar porque está afectando al pensionado o al futuro pensionado. Pero yo creo que incluso más allá de que sea una directriz presidencial, es casi que un deber moral del administrador”, aclaró.

Mientras tanto, Héctor Riveros manifestó que es evidente el riesgo de tener el dinero invertido en Estados Unidos.

“Si estaban esperando que el presidente Petro escribiera, pues que nos cojan confesados, porque evidentemente hay una situación de riesgo financiero generada por esta crisis bancaria en los Estados Unidos, o por esta semicrisis, yo no sé todavía cuál calificativo tendrá, pero por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, efectivamente hay un riesgo. Y los administradores de las pensiones de los colombianos que tienen invertida, como ya ustedes lo han señalado bien, una parte de esos recursos en los Estados Unidos tienen el deber, desde cuando tuvieron la noticia de ello, ver si es necesario tomar alguna decisión de cambio de lugar de inversión para proteger el ahorro de esas pensiones, de esos futuros pensionados. La obligación de proteger, lo que pasa es que esta crisis financiera está tocando a tres bancos en particular. Es importante tener en cuenta tres cosa”, dijo.

Por su parte, María Consuelo Araujo agregó que en Colombia el mercado de capitales no ofrece garantías. Traen la plata y, ¿dónde la invierten?

“l presidente no está diciendo que hay que cuidar y hay que proteger la plata de los colombianos que está afuera, está diciendo traerla a Colombia, y ahí es donde yo pregunto si traerla de pronto es la decisión adecuada, no sé. Sobre todo, que los portafolios de inversión hay que tener en cuenta los beneficios de la diversificación, porque es que poner todos los huevos en la misma canasta en este momento en Colombia implicaría, primero, el tema de la devaluación, pero adicionalmente el tema de la incertidumbre. O sea, todo el costo de la incertidumbre, o sea, que no sabemos qué va a pasar con muchas cosas porque las reformas no han pasado y no sabemos hasta dónde van a llegar, también estaría afectando esos portafolios. Pero adicionalmente hay otro tema, y es que en Colombia el mercado de capitales no ofrece muchas opciones. ¿Qué hacemos con toda esa plata?”, puntualizó.