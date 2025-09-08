Políticas arancelarias de Trump encarecen construcción y créditos hipotecarios, dice gremio

Las políticas arancelarias de Donald Trump siguen afectando sectores económicos en Colombia y los créditos hipotecarios y el sector inmobiliario no son la excepción. Razón por la cual, Cibergestión, compañía que pertenece al Grupo BC de España y al fondo de inversión Silver Lake, en el cierre de su primer gran evento en Colombia, anunció un desembolso de más de 5 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías aplicadas al crédito hipotecario, una apuesta que busca dinamizar un sector marcado por la inflación y la incertidumbre económica.

“Lo que vemos es que la incertidumbre que hay, no solo en Colombia o en América Latina sino en el mundo, y la influencia de las políticas macroeconómicas de Estados Unidos, han venido impactando los temas arancelarios. Nosotros somos un país que importa y lo que se ha visto es que el precio de la construcción se ha visto afectado por todos estos temas arancelarios, los tratados de libre comercio y todas las políticas públicas y económicas que ha implementado el presidente Trump, pues nos han afectado en la región”, indicó en diálogo con Blu Radio Mauricio Chona, director ejecutivo de Cibergestión en Colombia y director de comunicaciones para América Latina.

Durante el encuentro, que reunió a más de 200 líderes de la región, la empresa destacó la capacidad de su plataforma PRESTO para digitalizar y coordinar procesos hipotecarios de principio a fin, integrando a bancos, constructoras, fiduciarias, notarías y proptech. Esta interoperabilidad, señalan sus directivos, permite reducir tiempos, costos y riesgos en los trámites de compra de vivienda.

En Colombia, Cibergestión proyecta alcanzar un 35% del mercado al cierre de 2025, mientras que en países como México y Chile ya concentra participaciones cercanas al 50%. A mediano plazo, la compañía prepara su ingreso a Brasil y Argentina, mercados considerados estratégicos.

El CEO de Cibergestión Latam, José Ángel Borbolla, enfatizó que la tecnología es un catalizador clave para superar barreras estructurales en el acceso a la vivienda. Sin embargo, advirtió que persisten limitaciones de orden económico.

En Colombia, por ejemplo, el incremento en los precios de materiales de construcción, la inflación y la incertidumbre sobre subsidios como Mi Casa Ya han frenado el inicio de nuevos proyectos, restringiendo la oferta y elevando los precios.

Además, estas dificultades han ocasionado que, en el último año, la vivienda nueva haya registrado un crecimiento en su valor de compra, volcando a las personas a preferir la vivienda usada sobre la nueva por los precios, según indicó Mauricio Chona en diálogo con Blu Radio, quien también hizo un llamado al Gobierno nacional para generar estrategias de apoyo para esta iniciativa.

“Creo que los bancos vienen haciendo un trabajo muy importante en esa educación financiera. Se necesita un poco el apoyo del Gobierno desde el tema de subsidios, que siempre será un habilitador para que cada una de las familias puedan cumplir ese sueño, cuando no se tiene, por ejemplo, la cuota inicial”, resaltó.

En contraste, países como Brasil y México muestran una construcción más robusta, apoyada por financiamiento y subsidios públicos, mientras que Perú registra un repunte en la demanda habitacional.

Con este panorama, Cibergestión busca no solo consolidar su liderazgo regional, sino también posicionarse como un aliado estratégico para enfrentar los retos económicos que afectan el mercado inmobiliario en América Latina.