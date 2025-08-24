Advierten novedad para quiénes tienen vivienda con subsidio: se les puede caer importante negocio

Para muchos colombianos, adquirir vivienda es un gran reto, por lo que los subsidios de vivienda resultan ser la herramienta más eficiente para poder comprar una vivienda propia en el país. Gracias a estos auxilios del Gobierno o de las cajas de compensación, miles de hogares han logrado por fin contar con su casa o con su apartamento y, de esa manera, poder asegurar un patrimonio.

Sin embargo, siempre existe una gran inquietud, pues algunas personas se interrogan: ¿qué pasa si la persona que recibió el subsidio no quiere vivir de inmediato en la casa que compró y prefiere ponerla en arriendo?



Qué dice la ley sobre arrendar con subsidio

Hasta hace algunos años, las normativas eran muy estrictas y condicionaban esta posibilidad. Sin embargo, con la Ley 2079 del año 2021 todo representó un cambio. Desde entonces, quienes sean beneficiarios de algún subsidio podrán arrendar vivienda si deciden no ocuparla, sin que esto signifique perder el beneficio o ser sancionados.

Este es un detalle clave para muchas familias que han decidido alquilar la vivienda mientras se termina de pagar el crédito hipotecario. Y es que, para muchos hogares, el cobro mensual del canon es un alivio financiero que permite cubrir cuotas y otros gastos relacionados con la compra.

Restricciones para arrendar con subsidio de vivienda

Pese a eso, existe una condición importante: los hogares que cuenten con vivienda gracias al programa Vivienda 100% en Especie sí tienen una restricción, y es que deben habitar en el predio por lo menos cinco años antes de poder arrendarlo.

La idea de esta medida es garantizar que las familias más vulnerables realmente vivan en la casa entregada y no solamente la usen para montar un negocio de renta. Por lo tanto, solo después de cumplir ese tiempo podrán ponerla en arriendo sin problema alguno.



Cuídese en salud y avise antes de arrendar

Si bien este no es un detalle obligatorio, sí es cierto que se recomienda a las personas beneficiadas con subsidios que avisen cuando van a arrendar la vivienda. Esto evitaría que se presenten confusiones o inconvenientes en trámites futuros.

Adicionalmente, arrendar sin contrato formal puede ser un riesgo gigante. Por lo tanto, se aconseja que exista un contrato de arrendamiento en el que se estipule el valor del canon, los plazos, las condiciones de uso y todas las responsabilidades que deben asumir ambas partes. Esto es un seguro tanto para el propietario como para el arrendatario.

La mayoría de beneficiarios de subsidio pueden arrendar la vivienda comprada, a menos que sea Vivienda 100% en Especie. Lo más importante es que se haga con todo lo de la ley y, si es necesario, mantener informada a la entidad que le brindó el subsidio.