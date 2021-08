Ponente reforma tributaria: no se tocó el IVA y no hay sorpresas en la retención en la fuente

Eliécer Salazar, representante del Partido de la U y ponente de la reforma tributaria , habló en los micrófonos de Negocios BLU sobre la importancia de que este proyecto haya sido aprobado en primer debate en el Congreso de la República.

“Lo más importante es que vamos a llegar 15.2 billones de pesos, de los cuales 4.5 vendrán en un plan de austeridad, que generará $1.4 billones, y la lucha contra la evasión de la Dian, que nos va a generar 2.8 más”, dijo.

Resaltó que el dinero restante de la reforma tributaria corresponde a la renta de las empresas, que subieron del 30% al 35%, mientras el sector financiero será de 38%, durante los próximos cuatro años.

Enfatizó que clase media y de escasos recursos no se verán afectados porque “no se tocó el IVA, personas naturales, no hay sorpresas de ninguna clase en la retención en la fuente. Todo lo aporta las empresas grandes, porque las pequeñas aportarán casi el 18% (de la reforma)”.

Además, indicó que los $15.2 billones recaudados serán destinados para ayudar a las empresas en el pago de la nómina, matrícula cero, apoyo al empleo juvenil (25% de un salario mínimo a cada empresa que incluya un trabajador entre los 18 y 28 años) y el ingreso solidario.

