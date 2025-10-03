En vivo
Presidente Colpensiones se contradice sobre qué hará Gobierno con $9bln que están en fondos privados

Presidente Colpensiones se contradice sobre qué hará Gobierno con $9bln que están en fondos privados

El martes Dussan dijo aseguró que los recursos podrían ayudar a financiar un bono a adultos mayores, hoy lo niega.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, habló de la reforma pensional.
La reforma pensional iba a entrar en vigencia el 1 de julio de 2025.
Foto: Colpensiones.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 3 de oct, 2025

En menos de una semana, el presidente de Colpensiones Jaime Dussan cambió de versión sobre el destino de unos 9 billones de pesos en cotizaciones de trabajadores de alto riesgo cuyo traslado quiere forzar el Gobierno.

Como ya se habló esta semana, el Gobierno quiere llevarse para Colpensiones las cotizaciones de trabajadores de alto riesgo. Aunque el Gobierno estima que son los ahorros de unas 40.000 personas, aún no hay claridad sobre esa cifra y se están haciendo mesas de trabajo para establecer realmente de cuántas personas se está hablando y cuáles son sus ahorros en el esquema privado.

En medio de la polémica Dussan negó que los recursos fueran para respaldar el pilar solidario, contradiciendo sus propias declaraciones previas.

"Alguien dijo en un medio de comunicación, es que Colpensiones está en crisis, necesita los nueve billones de los de alto riesgo para resolver su crisis. No, nosotros tenemos la plata para pagar a periodos de este año, tenemos el producto para el pueblo. Lo que queremos es coger esos nueve billones, que son de las gentes de alto riesgo, que los han ahorrado, para que no los vayan a perder", dijo el funcionario en Barranquilla.

Colpensiones Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Colpensiones Bucaramanga //Foto: Blu Radio

Sin embargo, en un foro de la Revista Cambio el propio Dussan había dicho exactamente lo contrario.

"Si yo tengo esos 9 billones en Colpensiones me van a ayudar a mermar recursos del propuesto general de la nación, contribuir con el pilar solidario y pagarle a los 3 millones de viejos que nunca antes le pagaron el bono pensional de 300.000", dijo Dussan.

Dussan aseguró que tras una reunión con los fondos privados de pensiones esta semana quedó claro qué en los fondos no tienen esa cantidad en efectivo, así que el Gobierno les están pidiendo que se haga la transferencia de los títulos y valores en los que están invertidos esos recursos.

