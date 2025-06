Presidente junta directiva Ecopetrol: "Nunca ordenamos interceptaciones a ejecutivos"

El presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, le dijo a Blu Radio que nunca han impartido una orden de interceptar los correos o celulares personales de altos ejecutivos de la empresa estatal y admitió que lo que se ha hecho “es una retención oficial de información de los correos institucionales y corporativos de la empresa”.

En diálogo exclusivo con Blu Radio, García Realpe aseguró que simplemente son medidas de retención de información de correos institucionales y corporativos que son propiedad de Ecopetrol.

García, de visita en Tumaco, Nariño, dijo que la entidad ya tiene “copia espejo” de algunos correos que fueron borrados de las cuentas oficiales corporativas y negó que se haya dado la orden de intervenir los teléfonos celulares y correos electrónicos personales de altos ejecutivos de esa entidad estatal. Sin embargo, reconoció que hubo “retención de información”.

La declaración del directivo de Ecopetrol se produce en medio del escándalo por el millonario contrato por 5,8 millones de dólares firmado con una compañía estadounidense para medir la reputación del presidente de la compañía, Ricardo Roa, en medio de varias investigaciones.

También se conoció una auditoría interna que daría cuenta de que presuntamente hubo perfilamientos e interceptaciones a las comunicaciones de más de 70 empleados de la estatal.

"El archivo de la compañía está seguro: no es físico, no está en carpetas, no está en folder “Z”, no está en los escritorios o en los anaqueles. Hoy el archivo está en materia virtual, en los computadores, en los teléfonos, en las tabletas, y esos no se deben borrar porque son el archivo estructural de la empresa: contratos, actas de juntas, decisiones sobre cualquier cotización. Entonces, eso no se puede borrar", aseguró García.

“Ahora, funcionario que lo borre, ese correo borrado ya está registrado, ya está con una especie de información retenida porque pertenece al archivo oficial de cualquier corporación, de cualquier institución que, en este caso, es de la empresa competente. Entonces, la medida es de retención de información, no interferencia, y es de los correos institucionales, y de ninguna manera —y menos de los teléfonos particulares—. Y para que se entienda bien: ‘No están interceptados los celulares y no estarán, ni tampoco los correos’. Porque los correos institucionales o corporativos seguirán siendo propiedad de la compañía, pero resulta que esos tienen un archivo espejo en el sistema”, dijo García.

Frente a la situación del pago de un contrato de más de cinco millones de dólares para medir cómo iba la imagen del presidente de Ecopetrol, García fue enfático y advirtió que se trató de un par de funcionarios que no tuvieron el cuidado ni la dirigencia, y expidieron un otrosí el cual no tuvo la autorización de la Junta Directiva, y por supuesto ordenamos la suspensión inmediata del mismo desde el mes de febrero, cuando nos dimos cuenta.

Desgraciadamente, ha habido informaciones muy distorsionadas, desinformadas, exageradas, absolutamente sesgadas y que no corresponden a la realidad de los hechos afirmó García

"La empresa va muy bien, se está produciendo como nunca en los últimos tiempos. A pesar de la disminución en las utilidades, lo que no genera el mismo apetito de los inversionistas, lo único que tiene por ahora de dificultad Ecopetrol es el precio del crudo, que está entre 60 y 70 dólares el barril, cuando llegó a estar en 108 dólares el barril", indicó García.

Sobre la llegada, al parecer, del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al Ministerio de Minas, García Realpe aseguró que esto aún no está definido.

"Ecopetrol no solamente va a ser la empresa de los hidrocarburos en Colombia, sino que va a ser la empresa de la transición energética, por supuesto produciendo petróleo, terminándolo y entregándole la demanda que necesita el país", precisó el presidente de la Junta Directiva de la empresa estatal.