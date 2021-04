Que Gobierno retire reforma tributaria; no hay lugar para acuerdo: José D. López, de Cambio Radical

El representante José Daniel López, de Cambio Radical, dijo que espera que el Gobierno retire la propuesta de reforma tributaria que radicó en el Congreso de la República, o, de lo contrario, su partido la votará negativamente.

López manifestó que la posición de su colectividad es no discutir ni buscar acuerdos sobre el proyecto, sino hundirlo.

“Esperamos que el Gobierno la retire, esperamos que el Partido Liberal, el consonancia a lo que ha dicho el expresidente César Gaviria, se pronuncie. Si el Gobierno no retira la reforma, lo que corresponde a los miembros de este partido es votarla negativamente”, indicó.

Añadió que, haciendo cuentas, los partidos que se oponen a la reforma ya son mayoría, por lo que, expresó que ya es un hecho que la iniciativa no saldrá adelante.

“Además quiero ser enfático y repetitivo: nuestra postura no será de conciliación ni de buscar un acuerdo entre los partidos. Acá no hay lugar a acuerdos. Él único acuerdo con Cambio Radical es un proyecto distinto a este, no con el actual”, puntualizó.

Sobre los motivos del rechazo, López explicó algunos puntos de la reforma tributaria con los que Cambio Radical está en de acuerdo, por considerar que es lesiva con la clase media:

- Gravar con IVA los servicios públicos.

- Impuestos a las pensiones

- Volver más costosa la conectividad y la tecnología

- IVA a servicios funerarios y servicios deportivos

