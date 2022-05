Queremos que Justo y Bueno entre en liquidación, esto ha sido un calvario: presidente del sindicato

Esta semana comenzó una nueva apuesta para tratar de salvar a Justo y Bueno y el liquidador de la compañía pidió a los trabajadores reabrir las tiendas. Sin embargo, la iniciativa no despegó y muchos trabajadores se 'bajaron del bus' porque les cambiaron las condiciones de pago que les prometieron la semana pasada y ahora quieren que la compañía se liquide.

El acuerdo inicial era que les pagarían, con plata de la caja, el equivalente a un diario según su sueldo, pero poco después llegó otra instrucción: 35.000 pesos por persona, algo que ellos consideraron injusto.

"Al ver este cambio nosotros tomamos la decisión de no apoyar más el proyecto de atender en las tiendas...Definitivamente, deseamos que la empresa entre en liquidación, ya que esto ha sido un calvario para los trabajadores", dijo el presidente del sindicato de trabajadores César Higuita.

El estado actual de las pocas tiendas que abrieron es lamentable. En la tienda del barrio Britalia Norte rompieron el vidrio de la fachada, las neveras están vacías y los estantes de las frutas y verduras están guardados porque no hay con qué llenarlos. Por si fuera poco, los empleados tuvieron que "maquillar" las estanterías y tratar de distribuir lo mejor posible los productos para que no se vean vacíos.

En otras tiendas los vecinos han reportado malos olores debido a que, en algunos casos, cortaron la electricidad y se dañaron algunos productos.

¿En qué está el proceso de Justo y Bueno hoy?

La compañía hoy está en liquidación suspendida a la espera de una oferta de los proveedores para salvarla. La Superintendencia de Sociedades está esperando la notificación que demuestre que la empresa no tiene patrimonio, para empezar a recibir propuestas de salvamento que implican capitalizar las deudas, pero hoy el ambiente para lograrlo no es nada fácil.

