Recomendaciones para que no lo dejen sin un peso: alertan estafas en comercios electrónicos

Desde la pandemia provocada por el virus de Covid-19, millones de colombianos han optado por realizar sus compras a través de tiendas virtuales como Mercado Libre. Sin embargo, otros han encontrado en plataformas como Facebook o Instagram una alternativa para acceder a miles de productos a precios más bajos.

Y aunque comprar por internet puede ser una manera eficiente y cómoda de adquirir artículos, también se ha convertido en una fuente donde los criminales se aprovechan para robar o estafar a consumidores que ingenuamente esperan obtener el producto deseado.

Ante esa situación, el Distrito Capital ha revelado algunas medidas para evitar que los bogotanos sean víctimas de malhechores que se aprovechan de las plataformas digitales.



Así puede evitar fraudes en compras por internet

Comprar o vender artículos como celulares, carros, motos, consolas de videojuegos o electrodomésticos por medio de internet es una práctica cada vez más común. Desafortunadamente, los delincuentes no pierden la oportunidad de estafar o comercializar elementos de dudosa procedencia.

En ese sentido, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia señaló algunas recomendaciones que pueden reducir el riesgo de ser víctima de fraudes.

Recuerde que los bandidos suelen usar tres prácticas frecuentes para engañar a quienes compran en línea:



Perfiles falsos o recientemente creados.

Ofertas de productos de alto valor a precios irreales.

Uso de documentos falsos como facturas o comprobantes de transferencias inexistentes.

Estafas por internet Foto: AFP

Recomendaciones para comprar y vender con confianza

Para realizar transacciones seguras por internet es clave seguir algunas recomendaciones que pueden evitarle perder su dinero:

Publicidad

Desconfiar de artículos ofrecidos a mitad de precio, ya que puede tratarse de una estafa. Verificar la identidad del vendedor revisando perfiles, reseñas y calificaciones; desconfiar de cuentas nuevas o con poca actividad. Solicitar soportes o facturas de compra, especialmente en artículos de alto valor, y pedir documentos que acrediten la legalidad del producto. Confirmar directamente en el banco las transferencias recibidas; no confiar en pantallazos o mensajes hasta verificar que el dinero esté en la cuenta. Realizar pagos anticipados solo a vendedores conocidos o mediante plataformas seguras; en otros casos, preferir el pago contra entrega. Cancelar el negocio si el comprador o vendedor cambia condiciones a última hora. Desconfiar de correos “oficiales” con errores ortográficos o links sospechosos.

Según el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, la prevención inicia con la verificación y la duda ante ofertas sospechosas: “El llamado es a que los ciudadanos tomen precauciones y atiendan estas recomendaciones. La prevención comienza con la verificación y la duda ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales. No podemos darle espacio a los delincuentes para que se aprovechen de la confianza de la gente”.

Finalmente, si es víctima de una estafa puede reportar el delito en el CAI Virtual o directamente por el canal de WhatsApp al número 3022948647.