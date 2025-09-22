Reforma pensional: representante Julián López dice que las actas ya las conoce la Corte

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, ha certificado ante la Corte Constitucional (CC) la subsanación de los errores de trámite y la aprobación de las actas requeridas, insistiendo en que todo el procedimiento se ha llevado a cabo dentro de los marcos de la legalidad y la Ley Quinta.

La Corte definirá si se cumplieron o no los requisitos que llevaron a que el proyecto fuera devuelto para enmienda.

Confirmó que, demás de las actas, todos los medios probatorios, incluyendo videos de las sesiones y la publicación de las gacetas. La máxima corporación de justicia constitucional debe decidir ahora la exequibilidad de la reforma que busca organizar el sistema pensional y beneficiar a 3 millones de adultos mayores.

El presidente de la Cámara aclaró que si bien las actas de las sesiones extraordinarias ya se le enviaron a la Corte desde el 19 de julio, el requerimiento más reciente y complejo fue la aprobación formal de esas actas.



Una de las principales discusiones que rodea el proceso de subsanación es si la sesión del viernes 27 de junio, en la cual se anunció la votación para el día siguiente, contaba con el quórum necesario para realizar dicho anuncio.

López enfatizó que en las sesiones extraordinarias de subsanación se tuvieron dos momentos: la sesión del viernes, que se llevó a cabo con quórum deliberatorio; y la sesión del sábado, que requirió el quórum decisorio. El presidente de la Cámara defendió la legalidad del anuncio realizado con quórum deliberatorio, alineándose con el precedente histórico del Congreso.

"No, ese anuncio no necesita contar con mayoridades descalificadas, se puede enunciar en quórum deliberatorio. Inclusive, vuelvo a lo mismo, el 10 de septiembre ocurrió, digamos, algo similar o igual en la Comisión Primera de Cámara," afirmó López, añadiendo que esta práctica es constante y regular en el Congreso de la República. En la sesión del viernes 27 de junio estuvieron presentes 79 parlamentarios.

López concluyó que el objetivo de rescatar ese programa vía ley es un "mensaje bastante poderoso" que asegura su continuidad: "Es que es justamente yo creo que, rescatar vía ley de la República Reforma pensional ese programa y colocarlo eh al servicio de la de nuestro país los próximos años vía ley. Eso es un mensaje bastante poderoso. Yo creo que inclusive en esto de aquí todos los sectores, ya los sectores inclusive de derecha, de centro, todos están muy conscientes de que esa reforma pensional debe salir".

El presidente de la Cámara cerró su intervención reiterando su respeto por la Corte Constitucional y pidiendo que, en su sabiduría, se declare exequible esta iniciativa, permitiendo que el país avance con uno de los logros más importantes del actual gobierno.

Escuche aquí la entrevista: