Renegociar TLC no es mala noticia, pero no cacemos pelea con nuestro principal socio comercial: Andi

En medio de una reunión con líderes cafeteros del sur del país, el presidente Gustavo Petro anunció que, de inmediato, inicia la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos , lo que generó toda una serie de reacciones sobre las políticas que se implementarían a partir de ahora para hacer posible el proceso.

Uno de los que se refirió a esta renegociación fue el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, quien en diálogo con Mañanas Blu explicó que “siempre los TLC se pueden renegociar”, pero recordando y bajo la idea de que eso no signifique “entrar en un enfrentamiento” con el principal socio comercial que tiene Colombia.

“Lo importante es que la renegociación no signifique que entramos en enfrentamiento con quien hoy es nuestro principal socio comercial. Para Colombia es muy importante cuidar esa relación y tenemos que ser firmes frente a Estados Unidos; me gusta esa parte de la actitud, en el sentido de que las negociaciones son eso, negociaciones, situaciones donde cada uno quiere el mejor resultado para su lado”, señaló en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

En ese sentido insistió en que esos trámites “no son tan sencillos como sentar a dos ministros o dos presidentes”, pues una renegociación de este tipo pasa por los congresos de los dos países ya que “es un acuerdo de voluntades” en el que ambas partes tienen que ganar, según detalló.

Publicidad

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

“Sentarnos a conversar para tratar de ver qué se puede mejorar para Colombia no es una mala noticia, lo que no vale la pena, sin duda alguna, es que vayamos a generar un enfrentamiento con quien es nuestro principal socio comercial”, recalcó Bruce Mac Master.

Así, mencionó que “no hay que renegociar ningún sector”, lo que se tiene que hacer, según dijo, es establecer “las condiciones de entrada, en especial, al mercado de Estados Unidos”.

Publicidad

“Por ejemplo, en el caso de los productos vegetales o animales que Colombia trata de exportar a Estados Unidos nos cuesta mucho trabajo (…) Más que renegociar el TLC, si me gustaría ver que Estados Unidos nos permita el acceso a los productos colombianos, especialmente a los agro, de los pecuarios y agroindustriales a la economía de los Estados Unidos”, puntualizó el presidente de la Andi.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: