Resultado de loterías de Cundinamarca y Tolima del 31 de mayo

Este 31 de mayo se realizaron los sorteos de las loterías de Cundinamarca y Tolima.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Lotería de Cundinamarca: 8243 serie: 197

Lotería del Tolima: 9112 serie: 97

Estos con los resultados del chance del 31 de mayo:

Cundinamarca: 8243 -197

Tolima: 9112 - 097

Dorado mañana: 1509

Dorado tarde: 5992

Culona: 8389

Astro sol: 9365 Sagitario

Astro luna: 6435 Leo

Pijao de oro: 0749

Paisita día: 6608

Paisita noche: 9506

Chontico día: 7194

Chontico noche: 4109

Cafeterito tarde: 3296

Cafeterito noche: 9044

Sinuano día: 1508

Sinuano noche: 3456

Cash theree día: 590

Cash three noche: 693

Play four día: 6225

Play four noche: 7182

Saman día: 0887

Caribeña día: 4281

Caribeña noche: 5676

Motilón tarde: 5756

Motilón noche: 8743

Fantástica día: 2243

Fantástica noche: 4961

Antioqueñita día: 3116

Antioqueñita tarde: 6770

Culona noche: 2276