Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia trayectoria lo ha convertido en una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente consultan sus resultados con la esperanza de obtener un premio.

Gracias a la constancia de sus sorteos y a su mecánica sencilla, este chance se mantiene como una de las opciones preferidas en distintas regiones del país. A continuación, se presentan los aspectos más importantes de La Caribeña Día, incluyendo su horario, formas de juego, costos de apuesta y requisitos para reclamar premios.



Número ganador de Caribeña Día hoy, martes 20 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 20 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.

El resultado oficial se da a conocer pocos minutos después del sorteo, permitiendo a los jugadores verificar el número ganador el mismo día y confirmar rápidamente si su apuesta resultó premiada.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

La Caribeña Día cuenta con diversas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia, estrategia y presupuesto.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los principales atractivos de La Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de todo tipo de jugadores:



Valor mínimo: $500 pesos.

Valor máximo: $10.000 pesos.

Esta variedad en los montos ha sido clave para conservar su popularidad y accesibilidad en diferentes zonas del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, La Caribeña Día continúa consolidándose como un chance confiable, accesible y fácil de jugar, ideal para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.