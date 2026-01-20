Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su amplia trayectoria lo ha convertido en una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente consultan sus resultados con la esperanza de obtener un premio.
Gracias a la constancia de sus sorteos y a su mecánica sencilla, este chance se mantiene como una de las opciones preferidas en distintas regiones del país. A continuación, se presentan los aspectos más importantes de La Caribeña Día, incluyendo su horario, formas de juego, costos de apuesta y requisitos para reclamar premios.
El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 20 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.
El resultado oficial se da a conocer pocos minutos después del sorteo, permitiendo a los jugadores verificar el número ganador el mismo día y confirmar rápidamente si su apuesta resultó premiada.
La Caribeña Día cuenta con diversas modalidades de apuesta, cada una con premios específicos según el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia, estrategia y presupuesto.
Uno de los principales atractivos de La Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de todo tipo de jugadores:
Esta variedad en los montos ha sido clave para conservar su popularidad y accesibilidad en diferentes zonas del país.
Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio, expresado en UVT, pueden aplicarse requisitos adicionales:
De esta manera, La Caribeña Día continúa consolidándose como un chance confiable, accesible y fácil de jugar, ideal para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.