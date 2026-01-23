Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Su mecánica sencilla y la posibilidad de participar con apuestas bajas lo hace una alternativa frecuente para quienes desean probar suerte y consultar a diario los resultados del chance.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 23 de enero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita el acceso a jugadores con distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores tienen la opción de seguir la transmisión en tiempo real a través del canal autorizado, lo que aporta transparencia y confianza al proceso.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente de cada día.
Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y revisar los resultados de manera oportuna, consolidando a Caribeña Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en el país.
El chance Caribeña Noche ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden del número jugado:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo.
Caribeña Noche se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que fomenta una participación amplia y responsable:
Estos montos hacen del sorteo una opción accesible dentro del portafolio de juegos de chance en Colombia.
El procedimiento para reclamar un premio de Caribeña Noche depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican para cualquier trámite.
En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Los jugadores deben registrarse en páginas web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y completar el proceso de verificación de identidad.
Una vez registrados, pueden seleccionar el sorteo de su preferencia, como Caribeña Noche, elegir el número, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como PSE, tarjetas débito o billeteras digitales, garantizando así la validez de la apuesta y la posibilidad de reclamar premios de forma segura.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|22 Enero 2026
|6365 - 0
|Caribeña Noche
|21 Enero 2026
|2727 - 5
|Caribeña Noche
|20 Enero 2026
|8782 - 3
|Caribeña Noche
|19 Enero 2026
|5624 - 0
|Caribeña Noche
|18 Enero 2026
|4991 - 5
|Caribeña Noche
|17 Enero 2026
|9949 - 1
|Caribeña Noche
|16 Enero 2026
|9433 - 8
|Caribeña Noche
|15 Enero 2026
|6921 - 9
|Caribeña Noche
|14 Enero 2026
|2372 - 3
|Caribeña Noche
|13 Enero 2026
|9203 - 8
|Caribeña Noche
|12 Enero 2026
|9505 - 3
|Caribeña Noche
|11 Enero 2026
|9635 - 1
|Caribeña Noche
|10 Enero 2026
|7499 - 1
|Caribeña Noche
|9 Enero 2026
|0183 - 5
|Caribeña Noche
|8 Enero 2026
|9693 - 8
|Caribeña Noche
|7 Enero 2026
|9563 - 9
|Caribeña Noche
|6 Enero 2026
|2131 - 7
|Caribeña Noche
|5 Enero 2026
|3866 - 6
|Caribeña Noche
|4 Enero 2026
|7643 - 6
|Caribeña Noche
|3 Enero 2026
|0709 - 3