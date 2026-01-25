Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy domingo 25 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una sólida tradición entre los apostadores. Gracias a su formato sencillo y sorteos diarios, es una alternativa ideal para quienes buscan probar suerte de manera rápida, económica y accesible.



Resultados del chance Chontico Día de hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 25 de enero del 2026 es el 7739 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7739

Dos últimas cifras: 39

Tres últimas cifras: 739

La quinta: 7

Ùltimos sorteos de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 24 enero 2026 8916 - 0 Chontico Día 23 enero 2026 0456 - 3 Chontico Día 22 enero 2026 6987 - 4 Chontico Día 21 enero 2026 6235 - 4 Chontico Día 20 enero 2026 8477 - 7 Chontico Día 19 enero 2026 5929 - 1 Chontico Día 18 enero 2026 5336 - 0 Chontico Día 17 enero 2026 1848 - 7 Chontico Día 16 enero 2026 6426 - 4 Chontico Día 15 enero 2026 7215 - 5

Modalidades de juego del Chontico Día

Este chance ofrece diferentes opciones que se adaptan a todo tipo de jugadores:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Esta variedad aumenta las probabilidades de ganar y mantiene el interés entre distintos perfiles de apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de sus mayores ventajas es el bajo costo. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento accesible para todo público.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, es necesario acudir a un punto autorizado con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Así, los ganadores pueden realizar su cobro de manera segura y conforme a la normativa vigente.