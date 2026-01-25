Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy domingo 25 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una sólida tradición entre los apostadores. Gracias a su formato sencillo y sorteos diarios, es una alternativa ideal para quienes buscan probar suerte de manera rápida, económica y accesible.
El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 25 de enero del 2026 es el 7739 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Día
|24 enero 2026
|8916 - 0
|Chontico Día
|23 enero 2026
|0456 - 3
|Chontico Día
|22 enero 2026
|6987 - 4
|Chontico Día
|21 enero 2026
|6235 - 4
|Chontico Día
|20 enero 2026
|8477 - 7
|Chontico Día
|19 enero 2026
|5929 - 1
|Chontico Día
|18 enero 2026
|5336 - 0
|Chontico Día
|17 enero 2026
|1848 - 7
|Chontico Día
|16 enero 2026
|6426 - 4
|Chontico Día
|15 enero 2026
|7215 - 5
Este chance ofrece diferentes opciones que se adaptan a todo tipo de jugadores:
Esta variedad aumenta las probabilidades de ganar y mantiene el interés entre distintos perfiles de apostadores.
Una de sus mayores ventajas es el bajo costo. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento accesible para todo público.
Para cobrar un premio, es necesario acudir a un punto autorizado con:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Así, los ganadores pueden realizar su cobro de manera segura y conforme a la normativa vigente.