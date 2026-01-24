Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy sábado 24 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde goza de una amplia tradición entre los apostadores. Su formato sencillo y sus sorteos diarios lo convierten en una opción ideal para quienes desean probar suerte de manera rápida y accesible.
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 24 de enero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Día
|23 enero 2026
|0456 - 3
|Chontico Día
|22 enero 2026
|6987 - 4
|Chontico Día
|21 enero 2026
|6235 - 4
|Chontico Día
|20 enero 2026
|8477 - 7
|Chontico Día
|19 enero 2026
|5929 - 1
|Chontico Día
|18 enero 2026
|5336 - 0
|Chontico Día
|17 enero 2026
|1848 - 7
|Chontico Día
|16 enero 2026
|6426 - 4
|Chontico Día
|15 enero 2026
|7215 - 5
Este chance ofrece varias opciones que se ajustan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:
Esta variedad amplía las posibilidades de ganar y mantiene el atractivo del Chontico Día entre diferentes perfiles de jugadores.
Una de las principales ventajas de este chance es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento accesible para todo público.
Para reclamar un premio, es necesario acudir a puntos autorizados y presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, los ganadores pueden realizar su cobro de forma segura y conforme a la normativa vigente.