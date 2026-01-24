Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy sábado 24 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde goza de una amplia tradición entre los apostadores. Su formato sencillo y sus sorteos diarios lo convierten en una opción ideal para quienes desean probar suerte de manera rápida y accesible.



Resultados del chance Chontico Día de hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 24 de enero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados de Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 23 enero 2026 0456 - 3 Chontico Día 22 enero 2026 6987 - 4 Chontico Día 21 enero 2026 6235 - 4 Chontico Día 20 enero 2026 8477 - 7 Chontico Día 19 enero 2026 5929 - 1 Chontico Día 18 enero 2026 5336 - 0 Chontico Día 17 enero 2026 1848 - 7 Chontico Día 16 enero 2026 6426 - 4 Chontico Día 15 enero 2026 7215 - 5

Modalidades de juego del Chontico Día

Este chance ofrece varias opciones que se ajustan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar solo la última cifra.

Esta variedad amplía las posibilidades de ganar y mantiene el atractivo del Chontico Día entre diferentes perfiles de jugadores.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Una de las principales ventajas de este chance es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento accesible para todo público.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio, es necesario acudir a puntos autorizados y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, los ganadores pueden realizar su cobro de forma segura y conforme a la normativa vigente.