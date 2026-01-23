Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy viernes 23 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una larga tradición entre los apostadores. Su mecánica sencilla y sus sorteos diarios lo convierten en una opción frecuente para quienes buscan poner a prueba su suerte.
El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 23 de enero del 2026 es el 0456 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Día
|22 enero 2026
|6987 - 4
|Chontico Día
|21 enero 2026
|6235 - 4
|Chontico Día
|20 enero 2026
|8477 - 7
|Chontico Día
|19 enero 2026
|5929 - 1
|Chontico Día
|18 enero 2026
|5336 - 0
|Chontico Día
|17 enero 2026
|1848 - 7
|Chontico Día
|16 enero 2026
|6426 - 4
|Chontico Día
|15 enero 2026
|7215 - 5
|Chontico Día
|14 enero 2026
|6771 - 6
Este chance ofrece diferentes opciones que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:
Esta variedad amplía las posibilidades de juego y mantiene el atractivo del Chontico Día entre distintos perfiles de apostadores.
Uno de los mayores atractivos de este chance es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento accesible para todo tipo de público.
Para reclamar un premio, es necesario acudir a puntos autorizados y presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta forma, los ganadores pueden realizar su cobro de manera segura y conforme a la normativa vigente.