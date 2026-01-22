Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy jueves 22 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una larga tradición entre los apostadores.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 22 de enero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Día
|21 enero 2026
|6235 - 4
|Chontico Día
|20 enero 2026
|8477 - 7
|Chontico Día
|19 enero 2026
|5929 - 1
|Chontico Día
|18 enero 2026
|5336 - 0
|Chontico Día
|17 enero 2026
|1848 - 7
|Chontico Día
|16 enero 2026
|6426 - 4
|Chontico Día
|15 enero 2026
|7215 - 5
|Chontico Día
|14 enero 2026
|6771 - 6
|Chontico Día
|13 enero 2026
|3431 - 1
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:
Esta variedad amplía las posibilidades de juego y refuerza el atractivo del Chontico Día entre diferentes perfiles de apostadores.
Uno de los principales atractivos de este chance es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento accesible para todo tipo de público.
Esta flexibilidad permite que cada jugador administre su presupuesto de acuerdo con sus preferencias, manteniendo siempre un enfoque recreativo.
Para reclamar un premio es necesario acudir a puntos autorizados y presentar:
Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta forma, los ganadores pueden realizar su cobro de manera segura y conforme a la normativa vigente.