Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy jueves 22 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde cuenta con una larga tradición entre los apostadores.



Resultado del chance Chontico Día del día de hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 22 de enero del 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados Chontico Día

Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 21 enero 2026 6235 - 4 Chontico Día 20 enero 2026 8477 - 7 Chontico Día 19 enero 2026 5929 - 1 Chontico Día 18 enero 2026 5336 - 0 Chontico Día 17 enero 2026 1848 - 7 Chontico Día 16 enero 2026 6426 - 4 Chontico Día 15 enero 2026 7215 - 5 Chontico Día 14 enero 2026 6771 - 6 Chontico Día 13 enero 2026 3431 - 1

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad amplía las posibilidades de juego y refuerza el atractivo del Chontico Día entre diferentes perfiles de apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos de este chance es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa de entretenimiento accesible para todo tipo de público.

Esta flexibilidad permite que cada jugador administre su presupuesto de acuerdo con sus preferencias, manteniendo siempre un enfoque recreativo.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para reclamar un premio es necesario acudir a puntos autorizados y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta forma, los ganadores pueden realizar su cobro de manera segura y conforme a la normativa vigente.