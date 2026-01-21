Chontico Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, en especial en el Valle del Cauca, donde cuenta con una amplia tradición entre los apostadores. Su popularidad se debe a la sencillez de su mecánica, la regularidad de sus sorteos diarios y la expectativa que genera cada resultado, que es revisado a diario por miles de personas con la ilusión de obtener un premio.

Gracias a su formato accesible y a la variedad de opciones de apuesta disponibles, este chance hace parte del portafolio de juegos legales del país y resulta atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan de manera ocasional.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 21 de enero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades que se ajustan a diferentes estilos de juego y niveles de experiencia, permitiendo a cada participante elegir la opción que mejor se adapte a sus expectativas:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad de modalidades amplía las posibilidades de juego y refuerza el atractivo del Chontico Día entre distintos perfiles de apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento accesible para un amplio público.

Esta flexibilidad permite que cada jugador administre su presupuesto y defina cuánto invertir en cada jugada, manteniendo siempre el carácter recreativo del juego.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios del Chontico Día se realiza en puntos autorizados y exige cumplir con algunos requisitos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:

