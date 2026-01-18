Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

El chance Chontico Día es uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores.

Su popularidad se debe a la sencillez de su mecánica, la constancia de sus sorteos diarios y la expectativa que genera cada resultado, revisado a diario por miles de personas con la ilusión de ganar. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador del Chontico Día de hoy

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 18 de enero del 2026 es el 5336 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5336

Dos últimas cifras: 36

Tres últimas cifras: 336

La quinta: 0

Modalidades de juego del Chontico Día

Este chance ofrece distintas modalidades que se adaptan a diferentes estilos de juego y niveles de experiencia:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y expectativas.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad. Las apuestas se pueden realizar desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento al alcance de distintos perfiles de jugadores.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El cobro de premios se realiza en puntos autorizados y requiere:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Consultar los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado es clave para asegurar un proceso de cobro exitoso.