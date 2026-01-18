¿Le ofrecieron trabajo en el exterior? Desconfíe si identifica estos seis casos, puede ser falso

Los beneficios de trabajar en el exterior son muchos, pues, además de salarios más altos, también existe una amplia posibilidad del desarrollo profesional, obtener mayores contactos, conocer otras culturas y aprender otros idiomas.

Sin embargo, aceptar una propuesta de empleo fuera del país también puede implicar un riesgo considerable. En múltiples ocasiones, estas ofertas no corresponden a trabajos legítimos, sino que forman parte de engaños en los que grupos delincuenciales se aprovechan de quienes buscan oportunidades laborales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como la Cancillería de Colombia, es la entidad responsable de conducir la política exterior nacional, velar por los derechos e intereses de los colombianos en el extranjero y prestar servicios consulares como la expedición de pasaportes, trámites de visas y asistencia a connacionales fuera del país.

En este contexto, desde dicha cartera se emitieron advertencias sobre las situaciones que deben reconocerse para evitar caer en estafas y falsas propuestas de empleo en el exterior.



Trabajo en el exterior: desconfíe si identifica estos seis casos

La Cancillería informó que muchas propuestas pueden esconder graves riesgos que afectan la integridad de las personas; por ello es importante identificar las señales de alerta antes de aceptar la oferta laboral en el exterior, estos son los seis casos de los que hay que desconfiar:



No hay un contrato claro o está en un idioma que no se comprende. Piden salir rápido del país. No explican quién lo contrata. Prometen altos pagos sin garantías. Piden dinero por adelantado. Evitan canales.

Lo que debe tener en cuenta antes de salir de viaje a otro país

Además de identificar las anteriores situaciones de alerta, hay que conocer el panorama del país al que se va a viajar: conocer las ventajas y desventajas de las condiciones sociales, económicas y ambientales. Los servicios de salud y educación.



Consultar información sobre el mercado laboral del país de interés:

