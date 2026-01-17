Aliste su hoja de vida: el IDU busca trabajadores en Bogotá, estos son los requisitos para aplicar

Actualmente, en Bogotá existen más de 1.000 frentes de obra activos, según datos de la Alcaldía. Una de las entidades encargadas de ejecutar una gran parte de estos proyectos de carácter público es el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Para este 2026, la entidad busca trabajadores para lograr entregar una obra clave en la movilidad de la capital del país. Los interesados deben conocer los requisitos y cómo aplicar a las vacantes de empleo.

El IDU busca trabajadores en Bogotá

Por medio de sus cuentas oficiales, el IDU informó que el grupo seis del proyecto de la avenida 68 se encuentra en búsqueda de personal de mano de obra no calificada para vincularse a esta importante obra de infraestructura de Bogotá.

El proyecto es uno de los nueve tramos de la troncal avenida 68 de TransMilenio, está ubicado entre las calles 46 y 66 y tiene una extensión de 2,08 kilómetros. Además, busca integrarse a la primera línea del metro.



Trabajadores de obras del IDU en Bogotá. Foto: IDU.

Los interesados en la oferta de empleo y que quieran hacer parte de un proyecto que impacta directamente a la ciudad, esta es la oportunidad.



Requisitos para aplicar

Para aplicar a las vacantes de trabajo del IDU, las personas deben llevar:

Hoja de vida actualizada.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Copia de certificados laborales relacionados con el cargo al que se aplica.

Si la persona es víctima del conflicto armado, adjuntar certificado expedido por la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Si la persona es extranjera, debes llevar copia del Permiso de Protección Temporal (PPT).

¿Dónde postularse?

Llevar la hoja de vida al punto IDU:



Avenida carrera 68 # 53-50